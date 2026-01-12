2026. január 13., kedd

Előd

Krónika

Donald Trump: Irán tárgyalni akar

Az amerikai elnök korábban azzal fenyegette meg az Iszlám Köztársaságot, hogy csapást mér az ottani tüntetőkkel szembeni véres fellépésre válaszul

MH/MTI
 2026. január 12. hétfő. 6:28
Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak vasárnap azt mondta, hogy "a hadsereg vizsgálja a helyzetet, és néhány nagyon komoly lehetőség is szóba került." Amikor Irán esetleges megtorlásáról kérdezték, azt mondta: "Ha ezt megteszik, olyan mértékű csapást mérünk, amilyet még soha.". Eközben a tüntetések halálos áldozatainak a száma legalább 544-re emelkedett nem hivatalos adatok szerint.

Donald Trump: Irán tárgyalni akar
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozott a sajtó munkatársainak az Air Force One fedélzetén
Fotó: AFP/Jim Watson

Az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy kormánya tárgyalásokat folytat Teheránnal egy találkozó megszervezéséről, de figyelmeztetett, hogy az iráni vezetésnek előbb cselekednie kell, mivel a halálos áldozatok száma egyre nő és újabb tüntetőket tartóztattak le.

"Azt hiszem, belefáradtak abba, hogy az Egyesült Államok megverte őket" - mondta Donald Trump, aki szerint "Irán tárgyalni akar."

Az amerikai elnök hangsúlyozta: "A találkozó előkészületben van, de lehet, hogy cselekednünk kell a találkozó előtti események miatt. Irán hívott, tárgyalni akarnak." Irán egyelőre nem közölt semmit arról, amiről az amerikai elnök beszélt.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a közel két hete tartó tüntetések során legalább 544-en vesztették életüket, 496 tüntető és 48-an a biztonság erőktől, míg az őrizetbe vettek száma meghaladja a 10 ezer 600-at.

A csoport, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott.

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén arra a kérdésre, hogy ellátogat-e Venezuelába, azt felelte, "azt hiszem, valamikor". Egyben bejelentette, hogy valószínűleg január 13-án vagy 14-én találkozik Maria Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezetővel.

Donald Trump egy Grönlanddal kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, hogy "ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni." "Grönland így vagy úgy, a miénk lesz" - tette hozzá.

