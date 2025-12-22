Van még esély a fehér karácsonyra?

A HungaroMet szerint egyre jobban látható, hogy lesz-e havazás hazánkban a következő napokban, vagyis hogy fehér lesz-e a karácsony és az ünnepi napok. Hozzáteszik: a Dunántúlon egyre markánsabban jelenik meg a szilárd halmazállapot lehetősége.

Mint kiderült, a nüanszokon múlik az, hogy végül a csapadék valójában milyen formában érkezik ha havazik, az megmarad-e, és így tovább.

A Dunántúllal szemben északkeleten csökkent a csapadék egzisztenciájának, azaz előfordulásának esélye. Mindez abból következik, hogy az anticiklon erősödött a modellekben, ezért jobban kiszorítja a ciklon nedves légtömegét.

Összegezve az mondható el, írják, hogy nagy lesz a csata a nedves, enyhe és a száraz, hideg levegő között, pont a Kárpát-medence fölött lesz ennek a két légtömegnek a keveredési zónája.

Ami biztos: megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél, felszakad a hidegpárna, a jövő hét vége felé pedig megérkezik a szárazabb, hidegebb levegő. A kettő között pedig elsősorban hazánk délnyugati felén várható csapadék, néhol jelentősebb mennyiség. A hegyekben, illetve nyugat felé haladva nagyobb annak a valószínűsége, hogy az esőt havas eső, havazás váltja szenteste napján - írja a Mandiner.