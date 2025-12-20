Krónika
Több halálos áldozata van az áradásoknak
Mind ez idáig két, Hormozgánban található települést evakuáltak
Irán déli részén a heves esőzések miatt árvíz alakult ki, a természeti katasztrófa eddig már hét halálos áldozatot követelt
Fotó: AFP/NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Az áldozatokat Fársz, Hormozgán és Húzisztán tartományokból jelentették.
Az áradások miatt mind ez idáig két, Hormozgánban található települést evakuáltak, helyi hatóságok pedig azt közölték, hogy több út járhatatlanná vált, továbbá arra kérték az embereket, lehetőség szerint ne utazzanak a napokban az ország déli, valamint délnyugati részén lévő tartományaiba.