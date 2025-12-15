Jól keresnek a kéregetők

A téli ünnepkört megelőzően többen koldulnak az utcán, mert ebben az időszakban adakozóbbak az emberek és könyörületesebb attitűdjük van - írja a Főtér. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, amíg világ a világ, mindig is voltak koldusok, ezzel a jelenséggel pedig együtt élünk.

A kéregetők közül sokan nem a pénzre ácsingóznak, de két-három lejt azért mindig kapnak kézbe azok is többektől, akiknek inkább ételre, ruházatra volna szükségük. Mások azonban eldicsekednek azzal, mennyi keresnek az utcán: 100-200 lejt (nyolc-tizenhatezer forintot) is bezsebelhetnek naponta. Többen teljesen nyíltan közlik, hogy a pénzt dohányra, italra, ételre költik...

A járókelőket azonban már nem lehet olyan könnyen becsapni vagy adakozásra bírni, mint régente - teszi hozzá a lap.