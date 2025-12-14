Mekkora az átlagos korkülönbség a párok között?

Bár jobban megszokott, hogy egy idősebb férfi oldalán fiatal nő van, azonban ebben a tekintetben a nemek közötti megoszlás egyáltalán nem mérvadó. Annál inkább fontos viszont, hogy hány év a korkülönbség!

Egyre több kutatás jelenik meg, amelyek azzal foglalkoznak, hogy mekkora az ideális korkülönbség egy párkapcsolatban. Nemrég a Psychology Today-ben is megjelent egy hasonló tanulmány, amely azt vizsgálta, hogy földrajzi szempontból hol, mekkora a korkülönbség jelentősége.

Igenis fontos a korkülönbség

A Population Studies tudományos folyóirat tanulmánya szerint minél idősebb valaki, annál inkább előnyben részesíti, ha fiatalabb partnere van. Ezt a jelenséget több esetben figyelték meg férfiak esetében, mint nőknél. Azt is megállapították, hogy a nagyobb korkülönbséggel rendelkező párkapcsolatokban többnyire az idősebb fél a boldogabb. Ez a hatás is akkor volt erőteljesebb, ha az idősebb partner férfi volt.

De vajon mennyi az ideális korkülönbség a párkapcsolatokban?

A kutatásban azt is megerősítették, hogy a legjobb, ha a szerelmesek közel azonos életkorban vannak. A kisebb korkülönbség nagyobb eséllyel biztosít hasonló érdeklődési köröket és világlátást, ami megalapozhatja a kiegyensúlyozott párkapcsolatot. Szintén érdekes kérdés a korkülönbségekkel kapcsolatban, hogy mekkora az átlagos korkülönbség, ha különböző földrajzi régiókat veszünk górcső alá. A tanulmányban 130 különböző ország adatait vizsgálták és érdekes következtetésekre jutottak.

Erős regionális különbségek mutatkoztak

A tanulmány egyértelműen megállapította, hogy világviszonylatban a férfiak átlagosan idősebbek, mint a párjuk . A globális korkülönbség 4,2 év volt, de az adatok elemzése közben jelentős regionális eltéréseket fedeztek fel.

Észak-Amerikában (a férfiak átlagosan 2,2 évvel idősebbek, mint a nők) és Európában (a férfiak átlagosan 2,7 évvel idősebbek) az életkorkülönbség viszonylag alacsony volt;

Latin-Amerikában és a Karib-térségben (3,6 év), valamint Ázsiában és a Csendes-óceáni országokban (4 év) közepes volt az átlagos korkülönbség;

a legnagyobb életkorkülönbségeket Szubszaharai Afrikában (a férfiak átlagosan 8,7 évvel idősebbek) és a Közel-Keleten valamint Észak-Afrikában (6,1 év) figyelték meg.

Az egyes országokat figyelembe véve rendkívül alacsony korkülönbséget vettek észre a párkapcsolatokban az USA-ban (2,2 év), Kínában (2,2 év) és Csehországban (2,0 év), miközben kiugróan nagy eltérést tapasztaltak Gambiában (14,8 év), Nigériában (11,8 év) és Bangladesben (8,7 év).

A kutatók az adatok alapján arra az eredményre jutottak, hogy az életszínvonal is összefüggést mutat a párkapcsolatokkal: a magasabb jövedelmű országokban kisebb az átlagos korkülönbség, míg azokban az országokban, ahol alacsonyabb a jólét, ott magasabb az arány – írta meg a Life cikke.