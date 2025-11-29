Srí Lankán száz fölé nőtt a halálos áldozatok száma

Srí Lankán 123-ra nőtt a halálos áldozatok száma a Ditwah ciklon okozta heves esők és a földcsuszamlások következtében, illetve 130 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván - közölte szombaton a szigetország katasztrófavédelmi hivatala.

A hivatal tájékoztatása szerint csaknem 44 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, ők jelenleg valamilyen menedékhelyen tartózkodnak. A halálos áldozatok száma várhatóan tovább nő, miután az éjszakai újabb földcsuszamlások olyan területeket is érintettek, ahová a mentőalakulatok egyelőre nem tudnak eljutni.

Az ország a múlt hét óta küzd a szélsőséges időjárással, de a helyzet csütörtökön vált drámaivá, amikor a heves felhőszakadások elöntöttek lakóházakat, földeket, utakat, és súlyos földcsuszamlásokat okoztak a középső hegyvidék kevésbé védett teaültetvényeinek területén.

A kormány bezárta az iskolákat és a hivatalokat. Mivel a legtöbb víztározó és folyó is kiöntött, számos út járhatatlanná vált. A hatóságok a vonatközlekedést is felfüggesztették, miután több pályaszakaszt beborított a sár, szikladarabok és kidőlt fák.

Péntekre a főváros környékét is elárasztotta a magasabb térségekből lezúduló víztömeg, bár Colombo maga kevesebb csapadékot kapott, mint más települések.

A hatóságok szerint a Srí Lanka keleti partjainál kialakult Ditwah ciklon vasárnapra várhatóan India déli partjai felé vonul tovább, de még szombaton további esőkre számítanak a dél-ázsiai szigetországban; hevesebb vihar főként az északi területeken valószínű.

India mentőcsapatokkal és humanitárius segéllyel támogatja Srí Lankát a ciklon utáni mentési és segélyezési műveletekben — közölte szombaton India colombói nagykövetsége.