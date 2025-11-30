Indonéziában 300 fölé emelkedett a ciklon okozta halálos áldozatok száma

303-ra emelkedett az indonéziai Szumátra-szigetén pusztító ciklont követő árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma – közölte szombaton az ország katasztrófavédelmi ügynökségének vezetője. Korábban még csak 174 halottról lehetett tudni.

Indonézia, Malajzia és Thaiföld nagy részét egy hete sújtja ciklon, és özönvízszerű eső, a Malaka-szorosban pedig egy ritka trópusi vihar alakult ki.

Legalább 279 embert keresnek, miközben mintegy 80 ezer embert evakuáltak, de több százan rekedtek még mindig Szumátra három tartományában, Indonézia legnyugatibb részén – mondta Suharyanto, az ügynökség vezetője az újságíróknak.

A mentőegységek helikoptereket használtak a segélyszállítmányok és a logisztika megszervezéséhez a sziget északi részén, amelyet a legsúlyosabban sújtottak a földcsuszamlások. A természeti katasztrófa utakat zárt el, a kommunikációs infrastruktúra gyakorlatilag megsemmisült.

„Megpróbáljuk megnyitni az Észak-Tapanuliból Sibolgába (Észak-Szumátra tartományban) vezető útvonalat, amely harmadik napja a legsúlyosabban elzárt terület” – mondta.

Hozzátette, hogy a mentőerők megpróbálnak áttörni egy földcsuszamlás okozta útzárat, ahol emberek rekedtek egy útszakaszon, és ellátmányra szorulnak. Vasárnap fokozzák a katonai jelenlétet, hogy segítsék a mentési erőfeszítéseket – mondta.

Hozzátette, hogy az eső károsultjai megpróbálták kifosztani a készleteket a súlyosan érintett Közép-Tapanuli térségében – adta hírül a Reuters.

Thaiföldön, a Malaka-szorosnál, az ország déli részén az áradások miatt a halálos áldozatok száma 162-re emelkedett – közölte szombaton Siripong Angkasakulkiat kormányszóvivő.