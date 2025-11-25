Esős, szeles keddünk lesz

A Tiszától nyugatra sokfelé várható kiadós eső, a Tiszántúlon is eshet, de ott kevesebb helyen és kisebb mennyiségben. A délies szelet az Alföldön erős, sőt olykor viharos lökések kísérhetik, eközben a Dunántúlon északira fordul a szél, amely ott élénk, estétől olykor szintén erős lehet - olvasható a HungaroMet keddre kiadott előrejelzésében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles alföldi részeken ennél enyhébb idő valószínű, helyenként akár 15 fok fölé is felmelegedhet a levegő. Késő estére általában 2 és 7 fok közé hűl le a levegő, az Alföldön azonban ennél enyhébb marad az idő.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért - az orvosmeteorológus szerint - sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről is fokozott óvatosság szükséges.