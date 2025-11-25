Krónika
Esős, szeles keddünk lesz
Általában borult lesz az ég, inkább csak keleten, délkeleten szakadozhat, vékonyodhat átmenetileg a felhőzet
A legmagasabb nappali hőmérséklet 3, 10 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szeles alföldi részeken ennél enyhébb idő valószínű, helyenként akár 15 fok fölé is felmelegedhet a levegő. Késő estére általában 2 és 7 fok közé hűl le a levegő, az Alföldön azonban ennél enyhébb marad az idő.
Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért - az orvosmeteorológus szerint - sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről is fokozott óvatosság szükséges.