Krónika
Tűz fenyegeti az UNESCO világörökségét
Hatalmas lángok csaptak fel Irán északi részén
A tartományi vezetés azt közölte, több tucat tűzoltó vesz részt az oltásban.
A tűzoltóság két hete küzd a lángokkal és egyes tüzeket még nem sikerült ellenőrzés alá vonni.
A teheráni kormány az ügyben Törökországtól és Oroszországtól is segítséget kért.
Iránban hónapok óta nem esett az eső, az ilyenkor szokásos őszi esők elmaradása miatt az ország – köztük a főváros – súlyos szárazsággal, illetve az ebből fakadó vízhiánnyal küzd.
A közösségi médiában többen bírálták a kormányt amiatt, hogy szerintük Teherán többet költ a régiós konfliktusok kezelésére, mint az iráni nemzeti erőforrások védelmére.
A sűrű, becslések szerint 50 millió éves, a Kaszpi-tenger déli partján és az Azerbajdzsánnál húzódó erdőség 2019-ben került fel az UNESCO-listára, és a többi között a rendkívül ritka perzsa leopárdnak is otthonául szolgál.