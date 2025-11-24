Tűz fenyegeti az UNESCO világörökségét

Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő Hürkaniai erdőket is fenyegetik az Irán északi részén pusztító tüzek az SNN iráni hírügynökség vasárnapi, Golesztán tartomány kormányzatára hivatkozó bejelentése szerint.

Chalusban már több napja tombol az erdőtűz

A tartományi vezetés azt közölte, több tucat tűzoltó vesz részt az oltásban.

A tűzoltóság két hete küzd a lángokkal és egyes tüzeket még nem sikerült ellenőrzés alá vonni.

A teheráni kormány az ügyben Törökországtól és Oroszországtól is segítséget kért.

Iránban hónapok óta nem esett az eső, az ilyenkor szokásos őszi esők elmaradása miatt az ország – köztük a főváros – súlyos szárazsággal, illetve az ebből fakadó vízhiánnyal küzd.

A közösségi médiában többen bírálták a kormányt amiatt, hogy szerintük Teherán többet költ a régiós konfliktusok kezelésére, mint az iráni nemzeti erőforrások védelmére.

A sűrű, becslések szerint 50 millió éves, a Kaszpi-tenger déli partján és az Azerbajdzsánnál húzódó erdőség 2019-ben került fel az UNESCO-listára, és a többi között a rendkívül ritka perzsa leopárdnak is otthonául szolgál.