Közel-Kelet
Donald Trump rendeletet írt alá vám alkalmazásának lehetőségéről
A szombattól érvényes végrehajtási rendeletben az amerikai elnök fölhatalmazta a külügyminisztert, a kereskedelmi minisztert és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
A rendelet nem vezet be konkrét vámtarifát. Ehelyett azt mondja, hogy „kiegészítő értékvám - például 25 százalék - vethető ki”. A dokumentum szerint az illeték azon országok termékei esetében alkalmazhatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve Irántól vásárolnak, importálnak vagy más módon szereznek be árukat vagy szolgáltatásokat.
A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint Irán kereskedelmének több mint egynegyede Kínával zajlik, az import 18 milliárd dollár, az export pedig 14,5 milliárd dollár volt 2024-ben.