Donald Trump rendeletet írt alá vám alkalmazásának lehetőségéről

Donald Trump amerikai elnök pénteken végrehajtási rendeletet írt alá, ami megerősíti a nemzeti vészhelyzetet Iránnal kapcsolatban, és létrehoz egy olyan mechanizmust, amelynek keretében Washington újabb vámokat vethet ki azokkal az országokkal szemben, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatban állnak Teheránnal - közölte a Fehér Ház pénteken.

A szombattól érvényes végrehajtási rendeletben az amerikai elnök fölhatalmazta a külügyminisztert, a kereskedelmi minisztert és az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjét, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A rendelet nem vezet be konkrét vámtarifát. Ehelyett azt mondja, hogy „kiegészítő értékvám - például 25 százalék - vethető ki”. A dokumentum szerint az illeték azon országok termékei esetében alkalmazhatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve Irántól vásárolnak, importálnak vagy más módon szereznek be árukat vagy szolgáltatásokat.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint Irán kereskedelmének több mint egynegyede Kínával zajlik, az import 18 milliárd dollár, az export pedig 14,5 milliárd dollár volt 2024-ben.