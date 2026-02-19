Királyi család
Szabadon engedték András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, de folytatódik a vizsgálat
Fotó: AFP/Lindsey Parnaby
András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki.
Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe.
Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat.