Királyi család

Szabadon engedték András volt yorki herceget

 2026. február 19. csütörtök. 20:59
Szabadon engedték csütörtök este András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, akit közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával reggel őrizetbe vett a rendőrség. Andrást 11 órán át tartották fogva jelenlegi lakhelye, a kelet-angliai Norfolk megye egyik rendőrkapitányságán, ahonnan csütörtök este sofőr vezette autóval távozott.

Szabadon engedték András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, de folytatódik a vizsgálat
Fotó: AFP/Lindsey Parnaby

András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki.

Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe.

Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat.

