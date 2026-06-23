Kutya meleg van!

Nem csak az ember szenved a hőségtől

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  • 2026.06.23. - 15:43
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FotóAFP

Lefő a kávé - meg az ember feje ebben a kutya melegben. A hőség mindenkit, embert s állatot egyformán megvisel. Ha az egyénben akad némi belátás és empátia, akkor gondol a környezetében lévő jószágokra is, s saját lehetőségeihez mérten megkönnyíti azok életét is. Néha amúgy elég egy tálka víz vagy egy „uraságtól levetett" ventilátor is a boldogsághoz...

01AFP/Times of India/TOI Potagrapher

A tigris (Panthera tigris) a ma élő legnagyobb macskaféle. Az ember - jó esetben - nem mint vacsora menü találkozik vele, hanem vagy az állatkertben, vagy némi szerencsével a természetben tudja szemlélni. A hímek teljes hossza (farokkal együtt) 250 és 390 cm között változik, súlya pedig 90 és 300 kilogramm közötti oszcillál. Egy ekkora jószág esetében tehát érthető, ha a nagy melegben ő is inkább medencézik egy jót, mint mi, emberek

02AFP/Photononstop/Christophe Lehenaff

A hazai erdők királya, a gímszarvas is pont úgy szenved a pokoli melegtől, mint üldözői, az emberek. Apró különbség, hogy neki szebb környezetben kell „lihegnie", mint nekünk...

03AFP/NurPhoto/Beata Zawrzel

Jer' csak te vízsugár, mindjárt elkaplak!

04AFP/NurPhoto/Beata Zawrzel

Alkalmi galambfürdő tolakodó vendéggel

05AFP/Photononstop/Benoit Bacou

Árnyékparti lemúr módra

06AFP/NurPhoto/Murtaza Ali

Ennyi jégrém neki is jár!

07AFP/Hans Lucas/Mathieu Thomasset

Mnyáúúúúú...

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