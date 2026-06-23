Kutya meleg van!

Nem csak az ember szenved a hőségtől
Lefő a kávé - meg az ember feje ebben a kutya melegben. A hőség mindenkit, embert s állatot egyformán megvisel. Ha az egyénben akad némi belátás és empátia, akkor gondol a környezetében lévő jószágokra is, s saját lehetőségeihez mérten megkönnyíti azok életét is. Néha amúgy elég egy tálka víz vagy egy „uraságtól levetett" ventilátor is a boldogsághoz...
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Az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia hatóságai továbbra is vizsgálják a történteket
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