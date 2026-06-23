Kutya meleg van!

01 AFP/Times of India/TOI Potagrapher

A tigris (Panthera tigris) a ma élő legnagyobb macskaféle. Az ember - jó esetben - nem mint vacsora menü találkozik vele, hanem vagy az állatkertben, vagy némi szerencsével a természetben tudja szemlélni. A hímek teljes hossza (farokkal együtt) 250 és 390 cm között változik, súlya pedig 90 és 300 kilogramm közötti oszcillál. Egy ekkora jószág esetében tehát érthető, ha a nagy melegben ő is inkább medencézik egy jót, mint mi, emberek