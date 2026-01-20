Erősödik a Honvédség

Az elmúlt négyéves ciklusban fejlődött a leglátványosabban a Magyar Honvédség a rendszerváltozás óta – jelentette ki a honvédelmi miniszter kedden Hódmezővásárhelyen.

Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Hattyár István alezredes, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár parancsnoka és Sárkány Márk, a Build-it Mérnökiroda Zrt. ügyvezető igazgatója (b2-j) a Lynx szimulációs központ alapkőletételén a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában 2026 január 20-án

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Lynx szimulációs központ alapkőletételén azt mondta, „a korábbi ciklusoknak nagyon fontos előkészítő szerepe volt abban, hogy idáig juthattunk, de számunkra jutott az a lehetőség és dicsőség, hogy a legtöbb eszköz beérkezett, és azok folyamatosan képességgé épülnek”.

A politikus kifejtette, a haderőfejlesztési program keretében beszerzett eszközök az elmúlt években teljesen lecserélték a korábban amúgy is rossz állapotban lévő, „nagyrészt elődeink által elkótyavetyélt” szovjet eszközöket. Ezek között említette a miniszter a helikoptereket, a merevszárnyas repülőgépeket, a harckocsikat, a tüzérségi eszközöket és a harcjárműveket. Hozzátette: legalább ennyire fontos volt a változás, ami végbement a személyi állományban, valamint az infrastruktúra-fejlesztés is.

Hódmezővásárhelyen kiképzőközpont épül a Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművön szolgálatot teljesítő katonák számára. A kategóriájában legmodernebb harcjárművet, amely a német Rheinmetall terméke, a Magyar Honvédség elsőként rendszeresítette a világon – közölte a miniszter, hozzátéve: időközben az olasz és a román hadsereg is emellett az eszköz mellett döntött.

Magyarország vezető a Lynx bevezetésében, használatában és az eszközhöz kapcsolódó képesség kiépítésében, amelyhez természetes módon katonákra van szükség. Ezt szolgálta az „Embert a vasra!” kiemelt toborzási program, amely nagyon sikeresen Hódmezővásárhelyen valósult meg, és ezt szolgálja az újonnan kialakítandó szimulációs központ is – mondta a politikus.

A tervek szerint az év végére, 2027 elejére elkészülő szimulációs központ lehetővé teszi, hogy az eszközök „külön koptatása” és használata nélkül, „laboratóriumi körülmények között” tudják a harcjárművezetőt, az irányzót és a parancsnokot kiképezni, illetve a katonák az együttműködést gyakorolni – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter kitért arra is, az együttműködésnek a Rheinmetall-lal katonai értékén túl komoly gazdasági jelentősége van, hiszen a német cég fontos befektető Magyarországon. A Hódmezővásárhelyre folyamatosan érkező Lynxeket a Rheinmetall zalaegerszegi üzemében gyártják.

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese arról beszélt, hogy a 2016-ban elindított haderőfejlesztési program egyik legfontosabb célkitűzése a Magyar Honvédség nehézdandár-képességének felépítése volt. Az elmúlt években sorra érkeztek be a technikai eszközök, kezdődött el ezek rendszerbe állítása, az új képességek kialakítása.

A MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál elsőként rendszeresítik a KF41 Lynx harcjárművet, ami jó alapot ad egy ütőképes képesség kialakítására. Ehhez a technikát értő és szerető, kiválóan felkészített állományra, valamint az azt kiszolgáló infrastruktúrára van szükség – közölte az altábornagy.

A közeljövőben leszállítják azokat a Magyarországon gyártott harcjárműveket, amelyekkel teljessé válik az első gránátos zászlóalj állománytáblája. Az elmúlt csaknem két évben a dandárnál szolgáló katonák felkészültek a harcjármű kezelésére, részt vettek az új harceljárások kialakításában, végrehajtották a kötelékkiképzést, valamint a validációs és értékelő gyakorlatot – tudatta a Kajári Ferenc.

Hódmezővásárhelyen új telephely épült, a javítóműhely és a kiszolgáló létesítmények minden igényt kielégítenek – mondta az altábornagy.

Kajári Ferenc hangsúlyozta, olyan állományra van szükség, amely a legapróbb részletekig ismeri a technikai eszközöket, a fegyverrendszereket, váratlan helyzetekre is azonnal képes reagálni. A felkészítés során a korszerű szimulációs rendszereknek egyre nagyobb szerep jut – fűzte hozzá.

Hattyár István ezredes, a Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár parancsnoka elmondta, hogy a Magyar Honvédség kijelölt tartalékosai számára is megnyílt a kiképzés lehetősége a Lynx harcjárműre.