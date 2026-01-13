2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Honvédelem

Vargha Tamás: Nem hősnek születtek, de hősökké váltak a Don-kanyarban elesettek

Évtizedes hagyomány a közös emlékezés a doni hősök helytállására

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 5:09
Megosztás

Nem hősnek születtek, de hősökké váltak, életet, jövőt terveztek, munkájuk, hivatásuk volt - emlékezett a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára a Don-kanyarban történt urivi áttörés 83. évfordulójára Pákozdon hétfőn.

Vargha Tamás: Nem hősnek születtek, de hősökké váltak a Don-kanyarban elesettek
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az urivi áttörés 83. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a pákozdi Don-kanyar Emlékkápolnánál 2026. január 12-én
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Vargha Tamás a pákozdi Don-kanyar Emlékkápolnában tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy évtizedes hagyomány a közös emlékezés a doni hősök helytállására. Hozzátette, a magyar hadseregnek, köztük több tízezer munkaszolgálatosnak embertelen körülmények között kellett a harctérre indulnia, és ott bátorsággal helytállnia. "Családot alapítottak, gyermekeket neveltek, de kérlelhetetlen paranccsal közbeszólt a háború" - tette hozzá az államtitkár.

Kiemelte, az emlékezéssel fejezzük ki a lélek fájdalmát, és az irányukban meglévő adósságunkat csak az emlékezéssel, a megfelelő tiszteletadással törleszthetjük. Mint mondta, bátorságuk, kitartásuk, hűségük a katonai esküjükhöz és a hazáért való önfeláldozásuk ma is példaértékű.

"Akik itt állnak, ők tudják, hogy mit jelent, ha egy apa, egy testvér, egy nagyapa nem jön haza, mert a háború legnagyobb ára az elveszítettek, az a generáció, amely már nem térhet haza, az a generáció, amely hiányzik itthon az otthon melegéből, a közösségből, az a generáció, amely hiányzik az ország építéséből. A háború legnagyobb ára a jövő" - mondta az államtitkár.

Vargha Tamás szerint éppen ezért le kell vonni a megfelelő tanulságot, amely szerint nem csak a rossz döntéseknek, a hibás politikai elképzeléseknek, de a sodródásnak is vannak következményei. Hozzátette, éppen ezért az a helyes, ha kiállunk magunkért, kiállunk saját igazunk mellett. Nekünk ma a békét és a biztonságot kell képviselnünk - mondta az államtitkár.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink