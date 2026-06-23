Megmenkülhet Parajd?

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Többmillió eurós támogatásban részesül az Európai Unió (EU) szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtotta székelyföldi Parajd község, miután az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága kedden 14,3 millió eurót szavazott meg Románia számára a tavalyi árvízkárok enyhítésére – tájékoztatta az MTI-t Vincze Loránt EP-képviselő.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa közleményében rámutatott, hogy kedden jóváhagyott határozatban kiemelten szerepel a parajdi sóbányát és a Korond-patak által megrongált vízügyi infrastruktúrát ért kár. Hozzátette: az EP plénumában várhatóan júliusban döntenek a bizottsági előterjesztés támogatásáról, a kifizetés ezután indulhat el.

Vincze Loránt hangsúlyozta, hogy a Hargita megyei község lakói már egy éve várnak a hírre. Mint közölte, RMDSZ-es kollégái segítségével már egy éve javasolta a bukaresti kormánynak, hogy minél hamarabb nyújtsa be az EU-s támogatási kérelmet. „Parajdnak konkrét segítségre van szüksége — nem politikusok katasztrófaturizmusára” – húzta alá. Közölte: arra is figyelmeztette a romániai döntéshozókat, hogy egy ilyen határozat legalább egy évig „érlelődik”, és a kifizetés is időbe telik.

„Ez nem ígéretpolitika — ez valódi, komoly, európai forrás, amely közvetlenül a parajdiakat segíti. Most a bukaresti kormányon a sor. Rajtuk múlik, hogy ebből a pénzből konkrétan mennyi jut el Parajdra, a bányához, az infrastruktúrához, az érintett családokhoz” – idézte a közlemény az RMDSZ-es EP-képviselőt.