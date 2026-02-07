Megkezdődött a XXIX. Csángó Bál a Nemzeti Táncszínházban

Megkezdődött a XXIX. Csángó Bál szombat este a budapesti Nemzeti Táncszínházban a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Válaszút Népművészeti Egyesület szervezésében.

Köszöntő beszédében Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke azt mondta, hogy a moldvai csángó magyarság egy egészen egyedülálló csoda.

Hozzátette: csoda az is, hogy a moldvai csángó magyarság megmaradt az évszázadok során, pedig olyan történelmük van, ami nagyon kevés magyar népcsoportnak jutott.

Különösen az a több évszázados küzdelem a beolvasztási törekvésekkel, a román asszimilációs politikával, amelyik különféle formákat öntött az elmúlt évtizedekben, évszázadokban - hangsúlyozta, hozzáfűzve: ebben az időben egészen különleges feladat jutott az egyszemélyes intézményeknek a közösség megvédése érdekében.

Németh Zsolt két személyre hívta fel a figyelmet. Az egyikük Domokos Pál Péter, aki a két háború között indította el Bartók Béla ösztönzésére a moldvai csángó magyarság föltárását, fölfedezését, majd az ő munkáját követte a második világháborút követően Kallós Zoltán, aki 14 ezer dallamot gyűjtött össze azon a szalagos magnón, amit Kodály Zoltántól kapott.

Az elnök emlékeztetett: az idei bálon Kallós Zoltán előtt tisztelegnek fotókiállítással, filmmel és a színpadi műsorban az általa gyűjtött énekekkel, táncokkal. "Emlékezzünk ezekre az egyszemélyes intézményekre, akik nélkül talán ma már nem lenne moldvai csángó magyarság" - hangsúlyozta.

Németh Zsolt kiemelte: a magyar kormány oktatási programjának eredményeképpen mintegy 36 településen csaknem 200 pedagógusnak a közreműködésével, több mint 2000 gyermeknek az oktatása zajlik.

Emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon parlamenti választások lesznek. "Szeretnénk ezt a munkát folytatni, és azt hiszem, itt a jelenlévőknek nem kell külön hangsúlyoznom azt, hogy mi a biztos választás" - mutatott rá.

Kitért arra: a bál egyben jótékonysági esemény is, s az összegyűlt adományt a Pusztinán több mint 20 évvel ezelőtt létrehozott Magyar Ház felújítására szeretnék fordítani.

A bál fővédnöke Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke.