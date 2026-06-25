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Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a ZalaZONE járműipari tesztpálya, várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt – közölte közösségi oldalán a Tisza Párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője.

Nagy Márta bejegyzésében azt írta: a Parlamentben egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel, aki a múlt héten látogatást tett a ZalaZONE-ban, és találkozott a tesztpálya szakmai vezetésével.

A képviselő jelezte, hogy a ZalaZONE jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként (kekva) működik, így a Tisza-kormány által elfogadott jogszabályok alapján „legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba fog kerülni”. Az átvételt követően jelölik ki a ZalaZONE szakmai irányításáért felelős minisztériumot, „amely valószínűleg a tudományos és technológiai minisztérium lesz, de ez még nincs véglegesen eldöntve”.

A minisztérium első feladata az lesz, hogy alaposan átvilágítsa a ZalaZONE cégeit, gazdálkodását, működését, kihasználtságát és finanszírozását, „mert az előző kormányzat alatt sajnos számos hasonló nagy beruházásnál merült fel a nem megfelelő közpénzfelhasználás gyanúja” – fogalmazott a képviselő.