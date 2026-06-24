Drágulnak a lottójátékok

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Egységesen 500 forint lesz a hazai számsorsjátékok alapára az augusztus 3-i sorsolásoktól, két kivételtől eltekintve: a Kenó és a Luxor alapdíja 400 forintra nő. Az új díjszabást követve a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25 százalékkal – tájékoztatta az MTI-t szerdán a Szerencsejáték Zrt.

Az Eurojackpot ára nem változik, hiszen az a mindenkori euró-forint árfolyamtól függ, és nem érinti az ármódosítás a Lutrit sem, mivel annak ára jelenleg is 500 forint.

A közlemény emlékeztet: három éve volt utoljára emelés a számsorsjátékok alapárában, akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok és átlagosan 17 százalékkal nőttek a nyeremények.

A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg ugyancsak növekszik, ám nyerőosztályonként differenciált módon. A nyeremény átlagosan 25 százalékkal növekszik, de egyes esetekben meghaladhatja a 60 százalékot.