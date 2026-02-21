Tesztelik a horvát Janaf vezetéket

Horvátország korábban azt közölte, hogy készen áll több olajat szállítani a két ország számára, de nem orosz eredetűt. Pénteken megállapodás született; a Barátság vezeték kiesése miatt kapacitásvizsgálat indul az Adriai-tengeri olajvezetéken, amelyet független nemzetközi megfigyelőcsoport segít – közölte a magyar Mol leányvállalata, a Slovnaft.

A Janaf egyelőre a horvát vezetékszakasz állapotfelmérésének eredményét és a karbantartási tervet sem osztotta meg (képünk illusztráció)

A horvát Janaf csővezeték-üzemeltetőnek engedélyeznie kell az orosz tengeri olaj Magyarországra és Szlovákiába történő tranzitját az Oroszországból induló Barátság kőolajvezeték leállása idején, ami összhangban áll az európai és amerikai szankciókkal – közölte a Reuters tudósítása alapján pénteken a két országban finomítókat üzemeltető magyar Mol csoport.

A Reuters csütörtökön, késő este idézte egy horvát miniszter szavait, aki megismételte, hogy Horvátország kész több olajat szállítani a két ország számára, de nem orosz eredetűt.

Horvátország már egyszer határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria-vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását. Zágráb szerint kész segíteni az ellátásbiztonság fenntartásában, de kizárólag nem orosz eredetű olajjal – írta meg a Vg.

Meginog a Barátság a horvátokkal?

A magyar kormány arra kérte Horvátországot, hogy engedélyezze az orosz kőolaj tranzitját Magyarország felé. A horvát kormány azonban kitartott álláspontja mellett, és ismételten kijelentette: nem engedélyezi orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia számára, míg erre nem kap engedélyt.

Az orosz támadás következtében megrongálódott, Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül Oroszország Magyarországot és Szlovákiát látta el. A szállítás leállása újabb energiaválságot idézett elő Közép-Európában.

A Barátság a világ egyik leghosszabb és legfontosabb kőolajvezetéke, amelyet még a Szovjetunió idején építettek, hogy az orosz olajmezőket összekösse a közép- és kelet-európai finomítókkal.

A rendszernek két fő ága van:

egy északi

és egy déli.

A Bloomberg szerint a Slovnaft sikerrel járt, és megállapodásra jutott az EC-vel a Janaf-tesztekkel kapcsolatban.

Horvátország, Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság megállapodtak az Adriai-tengeri gázvezeték kapacitásvizsgálatáról, amelyet független nemzetközi megfigyelőcsoport fog segíteni – közölte a magyar Mol leányvállalata, a Slovnaft egy nyilatkozatában.

Ukrajna káoszt akart elérni — a kőolajtranzit továbbra is kérdéses

Magyarország, Szlovákia, valamint Horvátország részvételével tart rendkívüli ülést az Európai Bizottság olajkoordinációs csoportja, mivel a három ország, valamint Ukrajna között kiéleződött a feszültség amiatt, hogy az ukrán fél ez idáig nem indította újra a Barátság vezetéken a kőolajszállítást. Bár az ügyet időközben elkezdték az érintett országok orvosolni, a teljes kifutása még nem ismert, így nehéz menet lesz a jövő heti ülés.

Mihajlo Honcsar ukrán energetikai szakértő korábban Telegramon úgy nyilatkozott, hogy Kijev azzal vétette egyik első hibáját, hogy nem értesítette az EU-t a Barátság-vezeték elleni január 27-i támadás következményéről, ami pedig kötelezettsége lett volna.

Ugyancsak Honcsar említi, hogy az ukrán Naftogaz csoport (ehhez tartozik a Ukrantransznafta) más ukrán energetikai cégekkel ellentétben a kulcsfontosságú eszközök mérnöki védelmére vonatkozóan nem vezetett be hasonló intézkedéseket az olajszállító létesítmények esetében.

A szakértő szerint arról is szó lehet az ukrán fél kommunikációját elemezve, hogy a későbbiekben a gáz- és villamosenergia-ellátás területén is lehetségesek bizonyos el- és lezárások, amelyek a háborúzó ország energetikai infrastruktúráját érintik.

„Súlyos csapás lenne Kijev számára, ha leállítanák Szlovákiából Ukrajna áramellátását, ahonnan az ukránok ennek az erőforrásnak az ötödét kapják” – mondta Alekszandr Dudcsak, a FÁK-országok Intézetének vezető kutatója a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott kommentárjában a kérdésről.

Az ukrán energiaügyi minisztérium TASZSZ által látott adatai szerint 2025 decemberében Magyarország adta Ukrajna teljes villamosenergia-importjának 41 százalékát, míg Szlovákia a 21 százalékát.