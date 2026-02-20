Gazdaság
Folyamatosan fejlődik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Javítják az infrastruktúra működését, növelik a létesítmény kapacitását
Ismertette, hogy a terminál+ projektben, amelynek alapkövét pénteken tették le, egyebek közt megépül egy főépület a mostani terminál parkoló helyén, amely utasforgalmi központként működne, illetve a jelenleg is meglévő terminálokon belül kiépítik a hiányzó infrastruktúrát.
Hozzátette, a fejlesztést minél előbb el kell végezni, mert egyre több utas van, és egyre több légitársaság szeretne Budapestre is közlekedni, a keresletet pedig tudni kell kiszolgálni.
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a terminál+ projekt fokozatosan épül, megvalósítása a tervek szerint 4-7 évet vesz igénybe, költsége 1 milliárd euró, a finanszírozást a társaság saját tőkéből, illetve hitelből valósítja meg, nem lesz benne költségvetési forrás. Az 1 milliárd euró 70-80 százaléka lenne hitelből, illetve 30-20 százaléka a cég saját tőkéjéből.
Az államtitkár kiemelte, a Budapest Airport hitelminősítése nagyon jó, ezáltal a projekt jól finanszírozható.
Lóga Máté kitért arra, hogy további 1 milliárd euró értékben épülne meg a vasúti összeköttetés a repülőtérre, amelyre most van kiírva a koncesszió, a fejlesztést a koncessziós társaság valósítja meg. A repülőtér közúti megközelítésének javítása már állami beruházás lenne az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) felügyelete alatt.