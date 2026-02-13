Nem feletkezik meg az agrártárca senkiről!

Több eszközzel és új pályázattal is támogatja az agrártárca a tavaly tavaszi fagykárt szenvedett gazdálkodókat – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) pénteki közleménye szerint a mezőgazdaságért felelős államtitkár Egerben, a díszkertészek szakmai konferenciáján.

Hubai Imre arra emlékeztetett, hogy a múlt év komoly próbatétel elé állította a kertészeti ágazatot, a díszfaiskolákat és dísznövénytermesztőket, hiszen tavasszal pusztító faggyal kellett megküzdeniük. A károk enyhítésére a kormány gyorssegélyként előleget biztosított a kárenyhítési alapból az érintetteknek. Majd másfél milliárd forint juthatott el a megszokottnál több mint fél évvel korábban a termelőkhöz. Emellett Magyarországnak sikerült az uniós krízisalapból négymilliárd forintot is megszerezni a károk kompenzálására. A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik, a következő időszakban 2 milliárd forintos kerettel segíti a kormány a fagykárt szenvedett ültetvények megújítását – írták.

Az államtitkár a közlemény szerint hangsúlyozta, a kárenyhítés mellett az agrártárca számára legalább ugyanilyen fontos a megelőzés, az éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodás elősegítése is; 2025 végén zárult le egy hárommilliárd forintos keretösszeggel meghirdetett, a díszfaiskolások számára is elérhető pályázat. A minisztérium emellett a díszkertészetek fejlesztését is támogatta. Lehetőség nyílt a növényházi kapacitások bővítésére, az üveg- és fóliaházak korszerűsítésére, valamint a betakarítást követő technológiák fejlesztésére is. A program keretében 129 beruházás részesült több mint 64 milliárd forintban. A tárca forrásokat biztosított a kertészeti, díszkertészeti üzemek fejlesztésére, korszerű gépek és eszközök beszerzésére is. Ezekre mintegy kétezer kérelem érkezett, majd 40 milliárd forint összegben. Eddig már csaknem 1700 pályázat részesült támogatásban, több mint 30 milliárd forint értékben. A gazdálkodók, ahogy eddig, úgy ezután is számíthatnak kormány támogatására – húzta alá az államtitkár.