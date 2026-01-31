Európa 2026: a minimálbérben is megmaradt a vasfüggöny

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat közzétette, hogy az EU 27 tagállama közül 22-ben január 1-jétől meghatározták a minimálbért. Utóbbi tizennégy országban meghaladja az ezer eurót.

Az Eurostat adatai szerint 14 országban 1000 euró feletti a minimálbér

Az 1 000 eurónál alacsonyabb minimálbérrel rendelkező országok: Bulgária (620 euró), Lettország (780 euró), Románia (795 euró), Magyarország (838 euró), Észtország (886 euró), Szlovákia (915 euró), Csehország (924 euró) és Málta (994 euró) – írja a Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, 1 000 és 1 500 euró között van a minimálbér Görögországban (1 027 euró), Horvátországban (1 050 euró), Portugáliában (1 073 euró), Cipruson (1 088 euró), Lengyelországban (1 139 euró), Litvániában (1 153 euró), Szlovéniában (1 278 euró) és Spanyolországban (1 381 euró).

A legmagasabb minimálbérek Franciaországban (1 823 euró), Belgiumban (2 112 euró), Hollandiában (2 295 euró), Németországban (2 343 euró), Írországban (2 391 euró) és Luxemburgban (2 704 euró) vannak.

A minimálbér és a vásárlóerő összevetése alapján a legjobb helyezést Németország, Luxemburg, Hollandia, Belgium, Írország, Franciaország, Lengyelország és Spanyolország éri el.