Már csak egy európai ország

Interia Biznes szerint Lengyelország továbbra is az egyetlen széntermelő ország marad az EU-ban.

Csehország utolsó működő szénbányája közel két és fél évszázad után bezár, így Lengyelország marad az egyetlen széntermelő ország az Európai Unióban – jelentette az Interia Biznes.

Azonban ennek az energiaforrásnak a lengyelországi termelése már 2025-re évi 44 millió tonnára esett vissza, és maga az iparág is olyan veszteségekre panaszkodik, amelyek 2024-re elérik majd a közel 3,4 milliárd dollárt. Ez a legmagasabb adat három évtizede. A termelési költségek több mint kétszeresei az eladási árnak.

A szén iránti kereslet a lengyel energiaszektorban várhatóan gyorsan csökkenni fog. 2030-ra Lengyelország hat-hét gigawatt kapacitású széntüzelésű erőműveket fog üzembe helyezni, amelyek mindössze öt-hat millió tonna szenet fogyasztanak.

Tavaly Oroszország négy százalékkal növelte a szénexportját, elérve a 203 millió tonnát. Ez volt az első ilyen növekedés négy év alatt. A kokszolható szén külföldi értékesítése azonban 11 százalékkal, 38,4 millió tonnára esett vissza.