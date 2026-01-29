2026. január 29., csütörtök

Előd

EUR 380.16 Ft
USD 317.12 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Meghekkelték a pénztárgépeket

Mindent bevallott a csaló szoftver készítője

MH
 2026. január 29. csütörtök. 1:41
Megosztás

Súlyos pénztárgépes csalást tárt fel az osztrák adóhatóság több vendéglátóipari vállalkozásnál. A Pénzügyminisztérium szerint a költségvetési kár több millió euróra rúg.

Meghekkelték a pénztárgépeket
Nem mind igaz, amit mutat...
Fotó: AFP/Hans Lucas/Nicolas Guyonnet

Manipulált pénztárgépekkel verték át a betérőket és az államot is több vendéglátóipari létesítményben - tudatta szerdán az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint elhangzott, a nyomozás szerint az érintett éttermek és vendéglők egy olyan manipulált szoftvert használtak, amely lehetővé tette, hogy a készpénzes tranzakciókat utólag ki lehessen törölni a kasszákból. Ezzel a bevételek egy részét el tudták titkolni az adóhatóság elől. A legtöbb érintett üzem Bécsben és Alsó-Ausztriában működik, de Felső-Ausztriában, Burgenlandban és Stájerországban is voltak razziák. Több neves vendéglátó egység neve is kikerült a virtuális szégyenpadra - utalt rá az ORF.

Az országos akció során több mint ötven házkutatást tartottak. Jelenleg mintegy húsz gyanúsítottja van az ügynek, közülük többen több vendéglátóhelyet is üzemeltetnek. A hatóságok nagy mennyiségű adathordozót - köztük mobiltelefonokat, USB-eszközöket és pénztárgépeket - foglaltak le. Ezek kiértékelése még folyamatban van.

A manipulált szoftver gyártója ellen büntetőeljárás indult. A fő gyanúsított beismerő vallomást tett, és részletesen ismertette a rendszer működését a hatóságokkal - hangzott el az adásban. A becslések szerint a kár legalább öt millió euró (csaknem két milliárd forint). Ám mivel a nyomozás még nem zárult le, így az összeg tovább nőhet. A bűnügyre iparági bejelentések hívták fel a figyelmet - tette hozzá az orgánum.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink