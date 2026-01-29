Meghekkelték a pénztárgépeket

Manipulált pénztárgépekkel verték át a betérőket és az államot is több vendéglátóipari létesítményben - tudatta szerdán az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF). Mint elhangzott, a nyomozás szerint az érintett éttermek és vendéglők egy olyan manipulált szoftvert használtak, amely lehetővé tette, hogy a készpénzes tranzakciókat utólag ki lehessen törölni a kasszákból. Ezzel a bevételek egy részét el tudták titkolni az adóhatóság elől. A legtöbb érintett üzem Bécsben és Alsó-Ausztriában működik, de Felső-Ausztriában, Burgenlandban és Stájerországban is voltak razziák. Több neves vendéglátó egység neve is kikerült a virtuális szégyenpadra - utalt rá az ORF.

Az országos akció során több mint ötven házkutatást tartottak. Jelenleg mintegy húsz gyanúsítottja van az ügynek, közülük többen több vendéglátóhelyet is üzemeltetnek. A hatóságok nagy mennyiségű adathordozót - köztük mobiltelefonokat, USB-eszközöket és pénztárgépeket - foglaltak le. Ezek kiértékelése még folyamatban van.

A manipulált szoftver gyártója ellen büntetőeljárás indult. A fő gyanúsított beismerő vallomást tett, és részletesen ismertette a rendszer működését a hatóságokkal - hangzott el az adásban. A becslések szerint a kár legalább öt millió euró (csaknem két milliárd forint). Ám mivel a nyomozás még nem zárult le, így az összeg tovább nőhet. A bűnügyre iparági bejelentések hívták fel a figyelmet - tette hozzá az orgánum.