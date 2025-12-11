Kína folytatja az egyeztetést az Európai Unióval

Miközben folytatódik a párbeszéd Kína és az Európai Unió (EU) között a kereskedelmi védintézkedésekről, az EU és egyes kínai vállalatok külön tárgyalásai kockára tehetik a kölcsönös bizalmat, és lassíthatják az általános előrehaladást - közölte csütörtökön a kínai kereskedelmi minisztérium.

Ho Ja-tung, a minisztérium szóvivője pekingi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a felek a hét elején kereskedelmi védintézkedésekről szóló megbeszéléseket folytattak, és a konzultációk a jövő héten is folytatódnak. „Kína üdvözli az EU döntését, hogy újraindítja a minimálár-megállapodásra vonatkozó konzultációkat, és értékeli, hogy az EU visszatért a párbeszéden alapuló konfliktuskezelés útjára” - fogalmazott.

A szóvivő szerint a kínai gépipari és elektronikai import-export kamarát több kínai vállalat hatalmazta fel egy olyan javaslat előterjesztésére, amely egységes iparági álláspontot képvisel - emelte ki, hozzátéve, hogy a felek ezen az alapon több fordulóban folytattak konzultációkat, és előrelépést értek el.

„Kína reméli, hogy az EU betartja a kétoldalú vezetői szinten elért fontos konszenzust, szigorúan követi a megkülönböztetésmentesség elvét, és a korábbi munkára alapozva mielőbb párbeszéd útján rendezi a súrlódásokat” - közölte. Hozzátette: ez elősegítené mindkét fél iparágainak fejlődését egy nyitott és stabil piaci környezetben.

Az Európai Unió 2024 októberében akár 45,3 százalékos vámokat hagyott jóvá azokra a kínai elektromos autókra, amelyek esetében a brüsszeli vizsgálat szerint tisztességtelen állami támogatások befolyásolhatják a piaci verseny alakulását. Peking szerint gyártói versenyképesebbek, és a vámok helyett minimáláras megoldást javasolt.