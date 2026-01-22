Gasztro
Öt konzerv étel, mely sokáig jóllakottan tart
Érdemes olyan termékeket előnyben részesíteni, amik minimális hozzáadott cukrot és sót tartalmaznak
A konzerveknek mindenképp van helye az olcsó és egészséges étkezésben. Felsorolunk néhányat, amit mindenképpen ajánlunk.
Konzerv tonhal
A konzerv tonhal az egyik legmagasabb fehérjetartalmú élelmiszer, hosszú eltarthatósági idővel. Egy adag annyi fehérjét tartalmaz, mint sok friss állati fehérje, így megbízható választás a teltségérzethez és az izomtömeg fenntartásához.
Az USDA jelentése szerint a tonhal omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek támogatják a szív és az agy egészségét.
A tonhalat olívaolajjal és fűszernövényekkel keverjük össze tonhalsalátához, vagy adjuk tésztához, szendvicsekhez.
Lazac
A konzerv lazac teljes értékű fehérjét, omega-3 zsírsavakat és D-vitamint tartalmaz. Mivel a puha csontok ehetők, kalciumot is tartalmaznak, ami támogatja a csontok egészségét.
Sok más konzerv fehérjéhez képest a lazac szélesebb tápanyagprofilt tartalmaz, mint pusztán a fehérjét.
Használjon konzerv lazacot hamburgerekben, salátákban, vagy keverje joghurttal és mustárral kenhető ételhez.
Lencse
A konzerv lencse növényi alapú fehérjét ötvöz rosttal, vassal és folsavval. Bár adagonként kevesebb fehérjét tartalmaznak, mint az állati eredetű alternatívák, a fehérje és a rost kombinációja segít abban, hogy hosszabb ideig érezzük magunkat jóllakottan.
Lencsét adhatunk levesekhez, pörköltekhez, salátákhoz, tálakhoz, vagy olívaolajjal és ecettel összekeverve egy egyszerű köretet kaphatunk.
Csirkemellfilé
A konzerv csirkemell egy sovány, sokoldalú fehérjeforrás, amely tökéletes a gyors étkezésekhez. Teljes értékű fehérjét tartalmaz nagyon kevés zsírral, ami elősegíti az izmok regenerálódását és erősíti az immunrendszert.
Adjon konzerv csirkét salátákhoz, tortillákhoz, levesekhez vagy rakott ételekhez.
Borsó
A termék rostokban, szénhidrátokban és mikroelemekben is gazdag. Használat előtt nyissa ki a konzervet, és öntse le a folyadékot. Ezután öblítse le a borsót folyó víz alatt, hogy eltávolítsa a felesleges sót és keményítőt. Ha szükséges, rövid ideig melegítheti egy serpenyőben vagy lábasban.
