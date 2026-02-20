Európai Unió
Nincs egyetértés Brüsszelben
Elbukott 20. Oroszország elleni szankciós csomag
A tagállamok képviselői pénteken nem jutottak dűlőre a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról. A tárgyalások a hétvégén folytatódhatnak
Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou
Az Európai Unió tagállamainak képviselői pénteken nem tudtak megállapodni a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról – számolt be az Origo.
A hírügynökség közlése szerint az uniós nagykövetek nem jutottak egyezségre az újabb büntetőintézkedések ügyében.
A tájékoztatás alapján a képviselők a hétvégén is összeülhetnek, hogy folytassák a szankciókról szóló egyeztetéseket a tagállamok külügyminisztereinek részvételével tervezett esemény előtt.