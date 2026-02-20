Nincs egyetértés Brüsszelben

2026. február 20., péntek

Elbukott 20. Oroszország elleni szankciós csomag

MH
 2026. február 20. péntek. 18:07
Az Európai Unió tagállamainak képviselői pénteken nem jutottak dűlőre a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról. A tárgyalások a hétvégén folytatódhatnak, a külügyminiszteri találkozó előtt.

Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou

Az Európai Unió tagállamainak képviselői pénteken nem tudtak megállapodni a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról – számolt be az Origo.

Nem jött össze a 20. szankciós csomag Oroszország ellen

A hírügynökség közlése szerint az uniós nagykövetek nem jutottak egyezségre az újabb büntetőintézkedések ügyében.

A tájékoztatás alapján a képviselők a hétvégén is összeülhetnek, hogy folytassák a szankciókról szóló egyeztetéseket a tagállamok külügyminisztereinek részvételével tervezett esemény előtt.

