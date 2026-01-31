Európai Unió
Merz fékezné az uniós reformokat
„A 27 tagú Európai Unióban nehéz szerződésmódosításokat elfogadtatni”
Zágráb pénteken és szombaton az EPP informális csúcstalálkozójának ad otthont, amelynek házigazdája Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök. A tanácskozásra több európai vezető is megérkezett, köztük Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke mellett Kiriákosz Micotákisz görög, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, valamint Antonio Tajani olasz külügyminiszter.
Weber korábban a Spiegel német magazinnak felvetette, hogy az EU külpolitikai súlyának növelése érdekében a 2029-es európai parlamenti választások után egyesíteni kellene az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét. Ennek egyik indokaként azt hozta fel, hogy az EU a legutóbbi, Ukrajna és Grönland körüli külpolitikai válságokban nem volt képes mérvadó szerepet játszani.
Emellett egy európai hadsereg létrehozását, valamint béke esetén közös európai békefenntartó erők ukrajnai telepítését is felvetette, amely ennek a jövőbeni európai hadseregnek a magja lehetne. Az EPP elnöke egy úgynevezett „szuverenitási szerződés” megkötését is szorgalmazta, amely a kül- és biztonságpolitikában az erre hajlandó tagállamok számára az egyhangúság elvétől eltérő, szorosabb együttműködést tenne lehetővé.
Merz ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: „Az uniós döntéshozatalban a belső piac területén gyakorlatilag már feladtuk az egyhangúság elvét. Ott gyakorlatilag már mindenütt a minősített többség elve érvényesül. Azt hiszem, fokozatosan el kell jutnunk oda, hogy a minősített többség alkalmazását a kül- és biztonságpolitikára is kiterjesszük, mert nem tartható fenn, hogy mindig a leglassabb tagállam határozza meg az előrehaladás ütemét”.
A csúcstalálkozó alkalmából Plenkovic külön megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével. A horvát miniszterelnök a tárgyalásokon hangsúlyozta a krki LNG-terminál, valamint a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat szállítási kapacitásbővítésének jelentőségét az európai energiabiztonság szempontjából, továbbá egyeztetett Ukrajna támogatásáról, az uniós bővítésről és a transzatlanti kapcsolatok helyzetéről.