Az EP kiáll az iráni tüntetők mellett

Az Európai Parlament teljes szolidaritást vállalt az iráni tüntetőkkel és elítélte az ellenük alkalmazott erőszakot csütörtökön, strasbourgi plenáris ülésének zárónapján.

Az uniós parlament tájékoztatása szerint az 562 igen szavazattal, 9 ellenében és 57 tartózkodás mellet elfogadott állásfoglalásban az európai parlamenti képviselők a kivégzések beszüntetését, a fogvatartottak szabadon bocsátását és az iráni vezetés elszámoltatását követelték.

Az EP-képviselők az uniós korlátozó intézkedések kiterjesztését szorgalmazva azt hangoztatták, hogy az Iránnal ápolt kapcsolatokat a demokrácia és a jogok szavatolásától kell függővé tenni.

„Az Európai Parlament feltétel nélkül követeli, hogy az iráni hatóságok azonnal vessenek véget a békés tüntetők elleni erőszaknak, állítsák le a kivégzéseket, és hagyjanak fel a civilek legyilkolásával és elnyomásával. Teljes szolidaritást vállalva Irán népével és bátor, jogos tiltakozó mozgalmával, határozottan elítéljük a biztonsági erők által alkalmazott széles körű, szándékos és aránytalan erőszakot” – fogalmaztak az EP-képviselők, majd az összes letartóztatásban lévő tüntető, emberi jogi jogvédő és újságíró azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását követelték.

Az EP állásfoglalásában felszólította az Európai Unió Tanácsát, hogy haladéktalanul nyilvánítsa terrorszervezetté az Iszlám Forradalmi Gárdát, a hozzá köthető Baszidzs milíciát és a Kudsz Hadtestet.

Elítélték az iráni vezetés azon erőfeszítését, amely az internet letiltásával kívánja befolyásolni a tüntetéseket, és felszólították az EU-t és tagállamait, hogy fokozzák a cenzúra megkerülésére szolgáló eszközök, valamint a kiber- és információmanipuláció elleni védelem technikai és pénzügyi támogatását.

Az EP felszólította Iránt, hogy biztosítson azonnali és akadálytalan hozzáférést az ENSZ által megbízott tényfeltáró misszióhoz, amelynek célja a nemzetközi jog szerinti súlyos bűncselekmények, többek között a gyilkosságok, a kínzások és a nemi erőszak eseteinek feltárása, amelyeket – mint kiemelték – a másként gondolkodók elhallgattatására alkalmaznak.

Az EP elítélte Irán rosszindulatú tevékenységeit és beavatkozásait a régióban, hangsúlyozva, hogy az ország továbbra is a legnagyobb és legjelentősebb fenyegetést jelenti a tágabb térség biztonságára, stabilitására és békéjére.

Az Iránnal ápolt uniós kapcsolatok normalizálása csak a politikai foglyok feltétel nélküli szabadon bocsátását és a demokrácia és a jogállamiság felé tett valódi előrelépést követően lehetséges – tették hozzá állásfoglalásukban az uniós parlament képviselői.