Az Európai Néppárt is támogatja a Mercosur-egyezményt

Az Európai Néppárt (EPP) támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti egyezményt – jelentette ki kedden Brüsszelben Manfred Weber, az EPP elnöke pártja tájékoztatóján.

Hangsúlyozta: pártcsaládja elvi alapon támogatja az EU-Mercosur egyezményt, amely azt bizonyítja, hogy a világban továbbra is lehetséges a szabályokon alapuló együttműködés, szemben a protekcionista és konfrontatív kereskedelempolitikával. Manfred Weber „Anti-Trump-megállapodásnak” nevezte az egyezményt.

Szerint az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem alapvető geopolitikai eszköz, amely a szabályalapú nemzetközi rend fennmaradását szolgálja.

Hangsúlyozta: a megállapodás az európai versenyképességet és a stratégiai autonómiát is erősíti, különösen a nyersanyagokhoz való hozzáférés területén.

Hozzátette: az EPP egyszerre szabadkereskedelmi párt és a gazdák pártja is, ezért kulcsfontosságúnak tartja a védzáradékokat, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a piacba való beavatkozást, ha az árak kedvezőtlen irányba mozdulnak el.

Jörgen Warborn, az Európai Néppárt nemzetközi kereskedelmi szóvivője szerint az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás összességében egyértelműen előnyös Európa számára, még ha egyes ágazatokban ellenérzések is tapasztalhatók és a megállapodás előnyeit kötelességünk elmagyarázni a tiltakozóknak is.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy miként reagálnak a megállapodás elleni több ezres gazdatüntetésekre, a politikus hangsúlyozta: európai parlamenti képviselőként kötelességük a megállapodás tényeit és tartalmát világosan kommunikálni. Szerinte sokan indokolatlanul kizárólag az Európai Bizottságot teszik felelőssé a kialakult hangulatért, miközben a megállapodás átfogó vizsgálata azt mutatja, hogy az „nagyon-nagyon előnyös lesz Európa egésze számára”.

Elismerte, hogy vannak érzékeny ágazatok és az EPP-n belüli bírálatok is elsősorban a gazdák szempontjából érkeznek, amit érthetőnek nevezett. Ugyanakkor kiemelte: a beépített védzáradékok és biztosítékok mellett az agrárszektor összességében nyertese lehet az egyezménynek, mivel sok termelő profitálhat belőle.

Warborn szerint egyes területeken – így a marhahús-, baromfi-, cukor- és etanolágazatban – a megállapodás nem feltétlenül jelent közvetlen nyereséget, de veszteséget sem, mivel ezek az ágazatok megfelelő védelemben részesülnek.

A szóvivő közölte: folytatni kívánja a párbeszédet a gazdákkal. Elmondta, hogy pénteken Svédországba utazik, ahol találkozik a svéd gazdaszervezet képviselőivel, hogy részletesen ismertesse a megállapodás tartalmát és előnyeit. Tapasztalatai szerint sok gazda nem ismeri az egyezmény minden részletét és annak lehetséges hasznát. Arra ösztönözte európai parlamenti képviselőtársait is, hogy aktívan vegyenek részt a megállapodás melletti tájékoztatásban.