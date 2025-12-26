Európai Unió
Katonákat küldene Ukrajnába a Néppárt
Manfred Weber közös európai haderőt akar a fronton látni
A politikus úgy fogalmazott: „olyan katonákat szeretnék látni, akiknek az egyenruháján európai zászló van, és akik ukrán barátainkkal együtt biztosítják a békét”.
Weber szerint a kontinensnek saját kezébe kell vennie biztonsága jelentős részét. Úgy vélte, nem lehet elvárni, hogy Donald Trump csak amerikai katonákkal garantálja a békét, miközben az európaiak a partvonalról kommentálják a folyamatot.
Az EPP vezetője egyúttal figyelmeztetett: Európa „meztelenül áll egy viharos, hideg világban”, ezért új uniós biztonsági stratégiára és egy erősebb európai védelmi architektúrára van szükség. Nyilatkozata illeszkedik azokba a vitákba, amelyek az amerikai béketerv, a lehetséges tűzszünet és a hosszú távú biztonsági garanciák körül zajlanak Ukrajnával kapcsolatban.