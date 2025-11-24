Európai Unió
Afrika stabilitása Európa biztonságának kulcsa?
Több figyelmet kell fordítani kiváltó okok kezelésére
A közlemény szerint az Európai Unió és az Afrikai Unió (EU-AU) csúcstalálkozóján Angola fővárosában, Luandában rendezett konferencián elmondott beszédében Sulyok Tamás kijelentette: a konfliktusok megelőzése célravezetőbb, mint a válságok kezelése. Európa szempontjából fontos az Afrikában zajló fegyveres konfliktusok rendezésére, a béketeremtésre és –fenntartásra, valamint a biztonsági helyzet javítására irányuló erőfeszítések támogatása – közölte.
Aláhúzta: kiemelt figyelmet kell fordítani az instabilitás, az illegális migráció és a terrorizmus kiváltó okainak kezelésére, valamint a fiatalok támogatására és a munkahelyteremtés ösztönzésére.
A köztársasági elnök felhívta a figyelmet: Magyarország abban hisz, hogy ahhoz szükséges támogatást nyújtani, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson, ennek érdekében pedig a magyar kormány számos programot működtet Afrikában is.
Kiemelte: Magyarország különös hangsúlyt fektet a fiatalok szerepének erősítésére, elsősorban az oktatás, a készségfejlesztés és a vállalkozói szellem előmozdítása révén. Az államfő példaként említette a 2015-ben elindított Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot, melynek köszönhetően az elmúlt évtizedben több mint 6500 afrikai diák folytathatta felsőfokú tanulmányait Magyarországon.
Az Európai Unió és az Afrikai Unió együttműködéséről szólva kijelentette: Magyarország üdvözöl minden olyan kezdeményezést, amely elősegíti az EU és az afrikai partnerek közötti kapcsolatok erősítését.
Megjegyezte: az EU ma Afrika legnagyobb gazdasági-kereskedelmi partnere, az egyik legnagyobb befektető és a legjelentősebb donor.
Sulyok Tamás személyében 15 év után képviselte újra államfő Magyarországot az EU-AU csúcson, amelyet hetedik alkalommal rendeznek meg, ezúttal az Afrikai Unió soros elnökségét betöltő Angolában – közölte az államfő hivatala.