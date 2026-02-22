Károsak a csípős ételek?

Örök dilemma, hogy mennyire egészséges a csípős ételek fogyasztása? Utánajártunk, hogyan reagál a szervezetünk erre a jellegzetes ízvilágra.

Egészséges? Mennyire lehet csípős? Mennyit ehetünk belőle? Nem ártunk magunknak ezzel? Ehhez hasonló kérdéseket talán már mindenki feltett magának, aki szereti a csípős ételeket. A szakemberek szerint a borfogyasztáshoz lehetne hasonlítani a csípős élelmiszereket. Ha megtartjuk a mértékletességet, akkor több előnyét is élvezhetjük.

A Harvard Egyetem és a kínai Nemzeti Betegségellenőrzési Központ közös tanulmányából kiderül, hogy ha valaki hetente hat vagy hét alkalommal naponta egyszer csípőset eszik, akkor 14 százalékkal csökkenti a halálozási kockázatot.

Számos tanulmány adatai azt mutatják, hogy bizonyos fűszerek – mint a kömény, a fahéj, a kurkuma, a paprika és a chili – növelhetik az anyagcsere sebességét, és csökkenthetik az éhségérzetet. Egy tanulmány azt is megállapította, hogy a kurkuma elnyomta a zsírszövet növekedését az egerekben.

A kapszaicin, a chilipaprika egyik összetevője bizonyítottan lassítja és elpusztítja a rákos sejteket. Egy tanulmány szerint a kapszaicin egerekben gátolta a prosztatarákos sejtek növekedését, miközben az egészséges sejteket sértetlenül hagyta.

Kutatások kimutatták, hogy a piros chilipaprika fogyasztása csökkentheti az LDL szintjét, amelyet a szívbetegségekkel való kapcsolata miatt „rossz” koleszterinnek is neveznek.

Talán meglepő, de a fűszeres ételek nyugtató, gyulladáscsökkentő hatást fejthetnek ki a bélben, és javíthatják a mikrobiomot.

A kapszaicin kulcsfontosságú összetevője bizonyos fájdalomcsillapító gyógyszereknek, és számos krémben és tapaszban használják. A kapszaicin bizonyítottan csökkenti a gyulladást, a bőrpírt és a hámlást olyan bőrbetegségek esetében, mint a pikkelysömör.

Azonban nagyon fontos figyelnünk arra, hogy megtartsuk a mértékletességet. A kapszaicin intenzív rövid távú tüneteket, például gyomorfájást, hasmenést és hányást válthat ki azoknál, akik extrém mennyiséget fogyasztanak belőle. Ez az idegrendszer túlstimulálása miatt következik be. A jó hír az, hogy a bélnyálkahártyában nem keletkezik maradandó károsodás. Bár korábban úgy vélték, hogy a fűszeres ételek fekélyt okozhatnak, a jelenlegi bizonyítékok mostanra megerősítették, hogy a kapszaicin védelmet nyújt a fekély kórokozója ellen. Vannak olyan betegségek, amelyekkel a csípős ételeket inkább kerülni kell. Ilyen a gyulladásos bélbetegség, a gyomorfekély, a savas reflux vagy az epehólyag-problémák.

Szakemberek szerint, hogyha valaki szeretné beiktatni étkezésébe a csípős élelmiszereket, akkor az a legjobb, hogy ha ezt fokozatosan teszi.