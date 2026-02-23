Halottak zsírjával szépülnek az amerikai elitkliensek

Új esztétikai trend terjed New Yorkban és Los Angelesben: tehetős amerikai nők – és férfiak – halott donorok zsírszövetéből készült anyagot fecskendeztetnek mellükbe vagy fenekükbe – írja a Lenta . Az AlloClae nevű készítményt a Tiger Aesthetics állítja elő: a tudományra felajánlott testekből származó zsírt sterilizálják, megtisztítják a DNS-től, majd sűrű injekciós anyaggá alakítják.

A beavatkozás 40 perctől két óráig tarthat, helyi érzéstelenítésben végzik, és akár 10–100 ezer dollárba is kerülhet. Egyes páciensek szerint ez „újrahasznosítás”, mások a vérátömlesztéshez vagy csontbeültetéshez hasonlítják. A vonzerőt az adja, hogy nincs hosszú lábadozási idő: vezetők akár tárgyalás közben is átesnek a beavatkozáson.

Az AlloClae eltér az implantátumoktól és a szintetikus töltőanyagoktól: a tisztított donorzsír kollagénnel és fehérjékkel „vázat” képez, amelybe idővel a páciens saját zsírsejtjei és erei nőnek bele. Egyes sebészek szerint a szervezet elfogadása után a zsír inkább a páciensé, mint a donoré.

A technológia azonban új, klinikai vizsgálatok nem előzték meg, mivel nem minősül gyógyszernek. Több orvos figyelmeztet: nem tudni, mi történik évek múlva az átültetett szövettel, hogyan hat a mammográfiás vizsgálatokra, vagy eltávolítható-e biztonságosan. Közben a kereslet nő, részben a fogyasztószerek – például az Ozempic vagy a Mounjaro – miatt, amelyek után sok páciensnél nincs elegendő saját zsír az átültetéshez.

A gyártó 2026 elejére klinikai vizsgálatot tervez, miközben egyes plasztikai sebészek óvatosságra intenek: ami ma divat, az később komoly kockázatot jelenthet.

