Kíméletes, mégis hatásos

Ha valaki nem rajong a kifulladással és a magas pulzussal járó edzésekért, van egy jó hírünk. A lágy kardió az alacsony intenzitása ellenére hatékony, kíméli az ízületeket, és egyszerre támogatja a fizikai és mentális egészséget.

A lágy kardió a fitnesz egy hiányzó darabja lehet, amely egyszerre támogatja a fizikai és a mentális egészséget

Az utóbbi hónapokban a TikTok és az Instagram tele van új fitnesztrendekkel, de a lágy kardió nem csupán egy divathóbort. Valójában már régóta létezik, csak most kapott trend címkét. A lágy kardió, más néven kényelmes kardió, egy alacsony intenzitású edzésforma, amely kíméli az ízületeket, miközben javítja a szív- és érrendszer egészségét, fokozza az állóképességet és támogatja a testsúly szabályozását.

Mi az a lágy kardió edzés?

A lágy kardió nem ugyanaz, mint a népszerű 2-es zónás kardió. Míg a második zónás edzés a maximális pulzusszám 60-70%-án zajlik, a lágy kardió ennél alacsonyabb, 40-60%-os pulzusszámmal történik. Dr. Irvin Sulapas sportorvos szerint ez ideális a test számára: „A lágy kardió enyhén megemeli a pulzust, de nem terheli a szervezetet.”

Clif Marshall, a D1 Training vezető edzője hozzáteszi: „Ne becsüljük alá: az alacsony intenzitású kardió hosszú távon az egészség egyik legfontosabb alapja. Nem kell kifulladni ahhoz, hogy eredményt érjünk el.”

Aktív regenerálódás a mindennapokban

A lágy kardió egyik legnagyobb előnye az aktív regenerálódás. Ahelyett, hogy pihenőnapon a kanapén ülnénk, finoman mozgatjuk át a testünket, ami segít az edzés utáni felépülésben. „Hetente néhányszor elég lágy kardiót végezni a teljes pihenőnap helyett – így a regenerálódás aktív, mégsem terheljük az ízületeket” – mondja Sulapas. Az edzők szerint a legjobb edzés az, amihez ragaszkodunk.

Kiknek ideális?

A lágy kardió ideális választás azoknak, akik épp most indítják el az edzést, visszatérnek egy sérülés vagy betegség után, vagy szeretnének fokozatosan, nyugodt tempóban aerob alapot építeni. Marshall szerint ez a módszer segít az állóképesség növelésében, és hozzájárul a mindennapi vitalitás fenntartásához.

Zsírégetés és mentális előnyök

Bár nem olyan intenzív, mint a HIIT vagy a hosszú futások, a lágy kardió is éget zsírt. Alacsony intenzitása fokozza az anyagcserét, ami elősegíti a kalóriafelhasználást. Egyes kutatások szerint például a 12-3-30 edzés során, amikor a futópadot 12%-os lejtőre állítják, 30 perc alatt több kalóriát égethetünk, mint egy saját tempójú futásnál – hosszabb ideig tartó, kényelmes mozgással.

Emellett a lágy kardió a mentális egészségre is jótékony hatással van.

„Ideális a stressz csökkentésére, mert nem növeli túlzottan a kortizolszintet, és a szabadban végzett mozgás friss levegőt és mentális feltöltődést biztosít” – mondja Sulapas.

Hogyan végezzük helyesen a lágy kardiót?

A lágy kardió nem a mozgás típusáról szól, hanem a tempóról. Legyen szó futópadról, szobakerékpárról, elliptikus trénerről vagy könnyű túráról, a lényeg az alacsony intenzitás fenntartása. Pulzusmérővel könnyen ellenőrizhetjük, hogy a megfelelő zónában vagyunk-e, de tapasztalattal ösztönösen is érezhető: a lágy kardió során kényelmesen tudunk beszélgetni anélkül, hogy kifulladnánk.

A heti mennyiség függ a céloktól és a többi edzéstípustól. Ha csak lágy kardiót végzünk, érdemes a heti 300 percet megcélozni, ami napi 30-45 percet jelent. Ha más intenzívebb edzésekkel kombináljuk, elegendő lehet heti egy-két alkalom is.

Miért érdemes beilleszteni a programba?

A lágy kardió a fitnesz egy hiányzó darabja lehet, amely egyszerre támogatja a fizikai és a mentális egészséget, elősegíti a regenerálódást, és segít kitartani a rendszeres mozgásban. Nem kell mindig izzadni és kifulladni ahhoz, hogy fejlődjünk – néha a lassú, nyugodt mozgás hozza meg a legnagyobb eredményeket – hívja fel a figyelmet a Life.