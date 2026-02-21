Hogyan győzze le a halogatást?

„A halogatás általában fontos feladatok elhalasztását jelenti. Az ember gondolatai gyakran elterelődnek, és valami olyanra vált, amire nem érdemes figyelni, legalábbis abban a pillanatban nem. Például, most fontos lenne elkészíteni egy költségvetést vagy egy szerződést, de az ember inkább a közösségi médiában tölti az idejét, vagy akár a mennyezetet bámulja” – magyarázza Kulikova pszichológus.

Ugyanakkor az illető észreveszi, hogy nem tudja tartani a határidőket és kontrollálni magát.

A pszichológusok úgy vélik, hogy a halogatás okai közé tartozik a krónikus stressz, az időszakos túlterhelés és a nem hatékony időbeosztás - írja a sports.kz.

„A halogatás előfordulhat azoknál az embereknél, akik túlságosan sokat várnak el maguktól, és félnek attól, hogy mások elítélik őket. Továbbá előfordulhat a maximalistáknál, valamint azoknál, akik rosszul tudják kontrollálni az érzelmeiket” – jegyzi meg a pszichológus.

A következő módszerek segíthetnek a halogatás leküzdésében:

„Csak el kell kezdeni.” Csak erőfeszítést kell tennie, hogy beinduljon az agya, és akkor beindul a Zeigranick-effektus.

„A hangsúlyt az eredményről a folyamatra kell helyezni.” Meg kell próbálnunk magát a munkafolyamatot vonzóvá tenni – például rituálék és befogadó légkör megteremtése révén.

„Engedje el a helyzetet anélkül, hogy kételkedne a képességeiben.

Gyakran előfordul, hogy halogatás során az emberek hajlamosak önmagukat hibáztatni és kritizálni, ami csak ront a helyzeten. Ilyenkor érdemes azt mondogatni magunknak: „Igen, nehéz nekem elkezdeni, és ez rendben van. Megteszek mindent, amit tudok.”