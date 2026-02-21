Veszélyes módszerek a láz csillapítására

A. Novikov terapeuta szerint magas láz esetén a veszélyt nem is maga a láz jelentheti, hanem inkább a helytelen kezelési kísérletek.

A szakember szerint az alkohollal vagy ecettel történő bedörzsölés bevett gyakorlata súlyos következményekkel járhat. Az alkohol fogyasztása mérgezést okozhat, görcsrohamokat, súlyos érszűkületet és légzésdepressziót válthat ki. Ennek eredményeként a szervezet még magasabb lázzal reagál.

Az orvos ugyanilyen kockázatosnak nevezte azt a szokást is, hogy egy lázas embert szorosan betekernek, írta a Lenta. Az ilyen helyzetben a túlmelegedés hőgutához és súlyos folyadékvesztéshez vezethet. Ezenkívül szívproblémák és idegrendszeri rendellenességek is előfordulhatnak. A kisgyermekek és az idősek különösen érzékenyek az ilyen szövődményekre – számukra az ilyen hibák rendkívül súlyos következményekkel járhatnak.

A terapeuta óvatosságra intett a lázcsillapító gyógyszerek önálló szedése ellen is. A paracetamol túladagolása gyakran akut májelégtelenséget okoz. Több gyógyszer egyidejű alkalmazása májtoxicitást vagy gyomor-bélrendszeri vérzést okozhat.

Az orvos arra is emlékeztetett, hogy az aszpirint nem szabad gyermekeknek és serdülőknek adni. Ez a gyógyszer Reye-szindrómát okozhat, amely egy veszélyes állapot, és gyorsan agykárosodáshoz és zsírmájbetegséghez vezet.