Miért recsegnek néha az ízületeink?

A ropogó és recsegő hangokat az ízületekből kiáramló gázbuborékok, valamint az inak és szalagok mikroszakadása okozza.

Az ízületek recsegését a porcfelszínek egyenetlensége, a szinoviális folyadékban keletkező gázbuborékok, vagy az inak elmozdulása okozza

Az ízületek alakja és funkciója eltérő: a csuklós ízületek, mint például a könyökben és a térdben lévők, forgó mozgásokat biztosítanak; a csúszóízületek, mint például a gerincben és a csuklóban lévők, nagyfokú rugalmasságot kínálnak.

Dr. Greg Chejeian leleplezte azt a tévhitet, hogy az ujjpercek ropogtatása ízületi gyulladáshoz vezethet. Valójában a hangot az ízületi folyadékból gyorsan felszabaduló gázok okozzák.

Az ízületeket egy folyadékkal töltött tok védi, amely kipárnázza a porcot. Amikor az ujjak behajlanak, a tok megnyúlik, vákuumot hozva létre, amely gázokkal telik meg. Amikor a tok megreped, jellegzetes hang keletkezik.

Az ízületi nyikorgás, más néven krepitáció, normális lehet, ha nincs fájdalom vagy duzzanat. Az ujjpercek ropogtatása nem okoz ízületi gyulladást, de a nyakropogtatással óvatosan kell eljárni, mivel ritka esetekben stroke-hoz vezethet.