Miért csuklunk?

Miért csuklunk?

A kutatások azt mutatják, hogy a koraszülöttek az idő körülbelül 1 százalékában csuklanak

 2026. február 19. csütörtök.
A csuklás a nyelőcső vagy a gyomor irritációja által kiváltott reflex, amely arra készteti az agytörzset, hogy jeleket küldjön a rekeszizomnak és más légzőizmoknak. Ez akaratlan összehúzódásokhoz és hirtelen levegővételhez vezet, majd a gégefedő elzárja a légutakat, jellegzetes hangot keltve.

A szénsavas üdítők, alkoholos italok egyaránt meghúzódhatnak a csuklás okai közt
Fotó: AFP/Connect Images/Odi Caspi

Felnőttek számára a csuklásnak nincs nyilvánvaló előnye, és haszontalan reflexnek tekintik. Magzatok és újszülöttek esetében azonban fontos funkciót tölthet be. Dr. Peter Karilas szerint a csuklás segít a légzőrendszer fejlődésében, felkészítve azt a születés utáni önálló légzésre, írta a Gismeteo. A kutatások azt mutatják, hogy a koraszülöttek az idő körülbelül 1%-ában csuklanak, ami különböző típusú agyhullámokat aktivál. Ez segíthet egy "testtérkép" kialakításában az agyban, lehetővé téve számára a légzőrendszer irányítását.

Így a csuklásnak nagy jelentősége lehet a korai fejlődés során.

