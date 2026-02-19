Életmód
Miért csuklunk?
A kutatások azt mutatják, hogy a koraszülöttek az idő körülbelül 1 százalékában csuklanak
A szénsavas üdítők, alkoholos italok egyaránt meghúzódhatnak a csuklás okai közt
Fotó: AFP/Connect Images/Odi Caspi
Felnőttek számára a csuklásnak nincs nyilvánvaló előnye, és haszontalan reflexnek tekintik. Magzatok és újszülöttek esetében azonban fontos funkciót tölthet be. Dr. Peter Karilas szerint a csuklás segít a légzőrendszer fejlődésében, felkészítve azt a születés utáni önálló légzésre, írta a Gismeteo. A kutatások azt mutatják, hogy a koraszülöttek az idő körülbelül 1%-ában csuklanak, ami különböző típusú agyhullámokat aktivál. Ez segíthet egy "testtérkép" kialakításában az agyban, lehetővé téve számára a légzőrendszer irányítását.
Így a csuklásnak nagy jelentősége lehet a korai fejlődés során.