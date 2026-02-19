Miért csuklunk?

A csuklás a nyelőcső vagy a gyomor irritációja által kiváltott reflex, amely arra készteti az agytörzset, hogy jeleket küldjön a rekeszizomnak és más légzőizmoknak. Ez akaratlan összehúzódásokhoz és hirtelen levegővételhez vezet, majd a gégefedő elzárja a légutakat, jellegzetes hangot keltve.

Felnőttek számára a csuklásnak nincs nyilvánvaló előnye, és haszontalan reflexnek tekintik. Magzatok és újszülöttek esetében azonban fontos funkciót tölthet be. Dr. Peter Karilas szerint a csuklás segít a légzőrendszer fejlődésében, felkészítve azt a születés utáni önálló légzésre, írta a Gismeteo. A kutatások azt mutatják, hogy a koraszülöttek az idő körülbelül 1%-ában csuklanak, ami különböző típusú agyhullámokat aktivál. Ez segíthet egy "testtérkép" kialakításában az agyban, lehetővé téve számára a légzőrendszer irányítását.

Így a csuklásnak nagy jelentősége lehet a korai fejlődés során.