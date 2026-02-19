Fűszerek, amelyek enyhíthetik a depresszió tüneteit

Kínai kutatók szerint, akik a Frontiers in Nutrition folyóiratban tették közzé eredményeiket, egyes népszerű fűszerek összefüggésben állhatnak a depressziós tünetek súlyosságának csökkenésével.

A tudósok a sáfrányra, a fekete borsra, a kurkumára, a chili paprikára és a gyömbérre összpontosítottak. Ezek az élelmiszerek biológiailag aktív növényi vegyületeket tartalmaznak, amelyek a tanulmány szerzői szerint megvédhetik az idegsejteket a károsodástól. Ezekről a vegyületekről ismert, hogy befolyásolják a központi idegrendszer gyulladását és csökkentik az oxidatív stresszt.

Továbbá a kutatók rámutatnak a neurotranszmitterek anyagcseréjének szabályozásában való részvételükre, valamint a bél-agy rendszeren keresztüli lehetséges hatásukra. Ezt a mechanizmust az ember érzelmi állapotával összefüggő tényezők egyikének tekintik.

A fűszereket jellemzően kis mennyiségben használjuk, és a napi étrend részét képezik. A tudósok úgy vélik, hogy rendszeres és fokozatos fogyasztásuk biztosíthatja átfogó hatásukat a szervezetre.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hatóanyagok felszívódása és az optimális adagolás további vizsgálatokat igényel. A szerzők úgy vélik, hogy a táplálkozás és a növényi vegyületek érzelmi jólét alakításában betöltött szerepének mélyebb megértése hasznos lehet a depresszió kezelésének megközelítéseinek kidolgozásában.