Egyszerű módszerek a sérült bőr védőrétegének helyreállítására

A bőrbarrier az utóbbi időben népszerű téma a szépségiparban, és jó okkal. Egészsége kulcsfontosságú a bőr természetes pH-értékének fenntartásához, és enélkül a bőr károsodhat. Úgy gondolja, hogy a bőrbarrierje sérült? Néhány jel lehet, hogy a bőr száraz, vörösebb és gyulladt; feszülhet és viszkethet is.

A bőrvédő réteg a bőr legfelső, szarurétegében található védelmi rendszer, amely sejtjeivel és lipidjeivel pajzsként működik a környezeti hatásokkal szemben

Szerencsére számos módja van a bőrbarrier kordában tartásának. De ha észreveszi, hogy a bőre rendellenesen működik, vannak lépések is, amelyeket megtehet a meggyengült bőrbarrier helyreállítására. A lényeg, hogy tudjuk, mi okozhat pH-egyensúlyhiányt, például a környezeti stresszorok és a túlzott hámlasztás. Ezt szem előtt tartva, most mindent lebontunk, amit a bőrbarrierről tudni kell.

Mi az a bőrbarrier?

A bőrbarrier, más néven „nedvességbarrier” vagy „savköpeny”, a bőr felső rétegének leírására használt kifejezés. A barrier lényegében a bőr hidratáltságának és mikrobiomjának kényes egyensúlya, amely erősen és egészségesen tartja azt.

Amikor bőrről beszélünk, három fő rétege van: az epidermisz, a bőr legkülső rétege; a dermis, a bőr középső rétege, amely kollagént, elasztint, valamint a bőr ideg- és vérellátását tartalmazza; és a bőr alatti zsír, amely gátat képez a bőr és az izom között.

Miért fontos a bőr védőréteg?

A bőr védőrétegnek két általános szerepe van: Bent tartja a jó anyagokat, kint pedig a rosszakat. A bőr védőréteg védi a belső szerveket a fizikai méreganyagoktól (például a szennyezéstől és a káros vegyszerektől), valamint a napsugárzás okozta ultraibolya sugárzástól. A bőr védőréteg a transzepidermális vízveszteség megakadályozásával segíti a szervezetet a természetes nedvesség megtartásában is.

Ha a felhám legkülső réteg nem tartalmaz elegendő vizet, a bőr elveszíti rugalmasságát, és száraznak, érdesnek és hámlónak tűnik. A rosszul hidratált bőr nem képes fenntartani a megfelelő ép bőr védőréteget, így a bőr sebezhetőbbé válik a külső/környezeti forrásokból származó károsodásokkal szemben. A legyengült bőr védőréteggel rendelkező emberek hajlamosabbak a bőrpírra, viszketésre és szárazságra.

Az egészséges bőr védőréteg szintén kulcsfontosságú a hidratált, ragyogó, egyenletes bőr eléréséhez.

Jelek, hogy a bőr védőréteg sérült

A bőr védőréteg alapvető funkcióinak zavara számos módon jelentkezhet, beleértve:

Rosacea és ekcéma: Ezeket az állapotokat részben a bőr védőréteg genetikai hibája okozza. A bőr védőréteg további külső károsodása azonban fellángolást okozhat.

Krónikus bőrirritáció

Viszkető bőr

Dehidratált, fakó bőr

Hiperpigmentáció

Bőrfertőzések

Késleltetett sebgyógyulás

Fokozott gyulladás

A pattanások súlyosbodása

Mi károsíthatja a bőr védőréteget?

Általánosságban elmondható, hogy bizonyos életmódbeli döntések károsíthatják a bőr védőréteget: A dohányzás, a rossz alvás, a stressz, a gyakori kézmosás és a hámlasztók túlzott használata mind károsíthatja a bőr védőréteget. Azonban a környezeti agresszorok is felelősek. A szennyezés, a szél és az UV-sugárzás mind bizonyítottan gyengíti a bőr védőréteget.

Az elkerülhető és elkerülhetetlen napi szokások kombinációja különböző mértékű károsodást okoz a bőr védőrétegben.

Hogyan gyógyítsuk meg a sérült bőr védőréteget?

Csökkentsük bőrápolási rutinunkat

Mindig kérdezzük meg magunktól: „Miért használom ezt?” Ha a válasz „Nem tudom” vagy „Hallottam, hogy jó”, itt az ideje újraértékelni a helyzetet.

Összeállíthatunk egy célzott bőrápolási rutint egy szakértővel, vagy megtehetjük ezt az interneten található rengeteg kutatásnak köszönhetően is. Le kell ülnünk, és el kell döntenünk: „Mit szeretnék elérni a bőrápolási rutinommal?” Egyesek számára ez a bőrpír csökkentése. Mások számára a bőrtónus kiegyenlítése vagy a pattanások kontrollálása lehet. Egy célzott bőrápolási rutin hatékonyabb, egyszerűbb, gyengédebb és olcsóbb lesz.

És ne feledjük, a bőrápolási rutinunk valószínűleg évszakonként változik. A hidegebb, téli hónapokban, amikor a bőr érzékenyebb lehet, használjunk illatmentes termékeket, és legyünk óvatosak minden olyan termékkel vagy összetevővel, amely súlyosbíthatja az irritációt vagy a gyulladást, mint például az alkohol, a különféle savak (például szalicilsav és glikolsav), a retinoidok (akne és öregedés elleni kezelésre) és más erős hámlasztók.

Használjunk gyengéd (de hatékony) bőrtisztítót

Mivel a városi környezet károsítja a bőrt, fontos, hogy a nap végén eltávolítsuk a szennyeződések maradványait. Fontos az is, hogy megvédjük azokat a természetes ceramidokat és olajokat, amelyek ragasztót képeznek a bőr védőrétegéhez. Az ideális tisztítási rutin eltávolítja a sminket, a kis részecskékből álló szennyeződéseket és a szennyeződéseket anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt. Attól függően, hogy hány termék van a bőrön, érdemes lehet „dupla tisztítást” végezni ennek eléréséhez.

Fontolja meg a bőre védőrétegét szem előtt tartva tervezett szérum vagy hidratáló krém használatát

Részesítse előnyben azokat az összetevőket, amelyek a bőr védőrétegének támogatására szolgálnak. Ezeket az összetevőket rétegezheti a hatóanyagokkal, vagy használhatja azokon a napokon is, amikor kihagyta a hatóanyagokat. A keresendő összetevők közé tartoznak a ceramidok, a hialuronsav, a glicerin és a vazelin.

Keressen sokoldalú hidratálót

A legjobb hidratálók puhító és nedvesítő szerek kombinációját tartalmazzák.

A nedvesítő szerek vonzzák és megkötik a vizet, növelve a bőr víztartalmát. A glicerin és a hialuronsav valószínűleg a legismertebb hidratáló szerek a hidratálókrémekben, más összetevők közé tartoznak az alfa-hidroxisavak (glikolsav, tejsav), a pantenol, a szorbitol, a karbamid, valamint a propilén- és butilénglikol.

A bőrpuhító szerek célja a bőr puhítása, és számos olyan összetevőt tartalmaznak, mint például dimetikont, szőlőmag- és jojobaolajat, kakaó- és sheavajat, sztearil- és cetil-alkoholt, ásványolajat és vazelint.

Kerülje a túlzott hámlasztást

A probléma helyreállításának legjobb módja, ha kerüli azokat a tisztítókat, amelyek tovább roncsolják a természetes védőréteget. Kerüljük a hámlasztó összetevőket, például az AHA-kat vagy BHA-kat, beleértve a glikolsavat, a szalicilsavat és a retinoidokat. Ez különösen fontos, ha a rutin más területein is használunk hatóanyagokat.

Gyulladás kezelése

Ha a bőr irritált, gyakran bármi és minden súlyosbítja az irritációt. Minden nap ellenőrizzük a bőrünket. Hagyjuk ki a hámlasztó hatóanyagokat, amikor a bőrünk kissé érzékeny, és ehelyett használjunk nyugtató szérumot vagy hidratálókrémet. Súlyosabb gyulladások, például rosacea vagy ekcéma esetén forduljunk szakképzett bőrgyógyászhoz a gyulladás kezelésére. Valószínűleg azt fogjuk tapasztalni, hogy a termékek szélesebb skáláját tudjuk tolerálni, ha az alapbetegségünket jól kezelik. Az érzékeny bőr számára azonban valószínűleg mindig a kevesebb lesz a legjobb.