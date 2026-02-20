2026. február 20., péntek

Előd

Életmód

Egy kardiológus azonosította a szívelégtelenség fő okát

Ellenőrizze a vérnyomását

MH
 2026. február 20. péntek. 14:19
A krónikus szívelégtelenség leggyakrabban a kezeletlen magas vérnyomás miatt alakul ki. Julia Lysakova kardiológus szerint a magas vérnyomás a legfontosabb kockázati tényező, amely az esetek akár 95%-át is kiteszi. Világszerte 1,5 milliárd embernek van magas vérnyomása, és az időben történő kezelés hiánya jelentősen növeli a súlyos szövődmények kockázatát.

Egy kardiológus azonosította a szívelégtelenség fő okát
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/Fotograv Di Antonio Gravante

Az orvos a koszorúerek ateroszklerotikus elváltozásai miatt kialakuló ischaemiás szívbetegséget azonosította egy másik gyakori okként. Azonban olyan állapotok, mint a szívritmuszavarok, a veleszületett és szerzett rendellenességek, valamint a szívburokgyulladás, a krónikus szívelégtelenség eseteinek mindössze 5-10%-át teszik ki.

A betegség továbbra is rendkívül veszélyes: minden ötödik beteg a diagnózis felállítását követő első évben meghal, és minden második öt éven belül. A kockázat jelentősen megnő, ha a szívelégtelenség krónikus obstruktív tüdőbetegséggel, elhízással vagy cukorbetegséggel párosul.

A szakemberek olyan tünetekre is figyelmet fordítanak, amelyeket a betegek esetleg alábecsülnek. Korábban I. Vasziljeva kardiológus megjegyezte, hogy a gyomorégés nemcsak a gastrooesophagealis reflux megnyilvánulása lehet, hanem a szívroham vagy az angina jele is.

