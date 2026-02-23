Egy amerikai nő napi 100 csésze kávét ivott

Egy amerikai nőnél súlyos egészségügyi problémákat okozott az a szokás, hogy naponta közel száz csésze kávét iszik. A 45 éves, New Jersey-i Angela bevallotta, hogy évek óta rendkívül nagy mennyiségű kávét iszik, és nem tartja veszélyesnek.

Egy People magazinnak adott interjúban beszélt diétája következményeiről. Azt mondta, hogy állandó emésztési problémáktól szenvedett, beleértve a napi hasmenést is, de ezt normálisnak tartotta, és nem a koffeinnek tulajdonította.

A tévéműsor forgatása közben Angela orvosokkal beszélt, akik elmagyarázták neki a nagy mennyiségű kávé lehetséges következményeit. Hangsúlyozták, hogy a túlzott koffeinbevitel megnövekedett pulzusszámot, megemelkedett vérnyomást és gyomor-bélrendszeri zavarokat okozhat. A szakértők ismételten hangsúlyozták, hogy a napi négy csészénél nem több biztonságos adag tekinthető. Ennek a mennyiségnek a rendszeres túllépése egészségügyi kockázatot jelent, és bizonyos esetekben életveszélyes is lehet.

Az orvosok a kávéfogyasztás fokozatos csökkentését és a közérzetükben bekövetkező változások szoros nyomon követését javasolták. Úgy vélik, hogy a koffeinbevitel csökkentése pozitív hatással lehet az általános közérzetre.