Egy amerikai nő napi 100 csésze kávét ivott
Mihez vezetett a szélsőséges kávéfüggősége?
Egy People magazinnak adott interjúban beszélt diétája következményeiről. Azt mondta, hogy állandó emésztési problémáktól szenvedett, beleértve a napi hasmenést is, de ezt normálisnak tartotta, és nem a koffeinnek tulajdonította.
A tévéműsor forgatása közben Angela orvosokkal beszélt, akik elmagyarázták neki a nagy mennyiségű kávé lehetséges következményeit. Hangsúlyozták, hogy a túlzott koffeinbevitel megnövekedett pulzusszámot, megemelkedett vérnyomást és gyomor-bélrendszeri zavarokat okozhat. A szakértők ismételten hangsúlyozták, hogy a napi négy csészénél nem több biztonságos adag tekinthető. Ennek a mennyiségnek a rendszeres túllépése egészségügyi kockázatot jelent, és bizonyos esetekben életveszélyes is lehet.
Az orvosok a kávéfogyasztás fokozatos csökkentését és a közérzetükben bekövetkező változások szoros nyomon követését javasolták. Úgy vélik, hogy a koffeinbevitel csökkentése pozitív hatással lehet az általános közérzetre.