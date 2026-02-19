Tudja, miért szolgálnak fel egy pohár vizet a kávé mellé?

Sokan isznak kávét éttermekben vagy kávézókban minden nap, de kevesen gondolnak arra a pohár vízre, amely szinte mindig kíséri az italt. A legtöbbünk azt feltételezi, hogy egyszerűen csak inni kell, de ennek a szokásnak a története és gyakorlata másról árulkodik.

Bár manapság ez csupán formalitásnak és udvariassági gesztusnak tűnik, eredeti célja praktikus és kissé váratlan volt. A kávé mellé adott pohár víz az éttermekben nem véletlenül jött létre – ez egy évszázadok alatt kialakult hagyomány, amelynek jelentése az idők folyamán megváltozott - írja a dnevno.

A jelentés változása a történelem során

A 16. század elején a törökök és a görögök vezették be a „hétköznapi kávéfogyasztás” szokását, míg Nyugat-Európában ez a rituálé csak a 19. század végén vált általánossá. Sokan nem tudják, hogy a pohár vizet eredetileg nem ivásra szánták.

Kezdetben szerepe praktikus volt. Sok hölgy kifejezte nemtetszését, mert a kávékavargó habot és koszt hagyott a tálca szélén. A gondatlanul hátrahagyott kanál durvaságnak és rendetlenségnek számított, ezért a kávézó tulajdonosok elkezdtek egy pohár vizet is felszolgálni a kávé mellé, hogy a vendégek leöblíthessék a piszkos kanalat, mielőtt visszateszik a tálcára.

Érdekes változás1873-tól, az első városi vízellátó rendszerek bevezetésével és a kristálytiszta forrásvíz elérhetőségével, a rituálé új jelentést nyert.

A kávézók és éttermek egy pohár vízzel mutatták meg, hogy italukat tiszta és biztonságos vízzel készítik, hangsúlyozva italuk higiéniai és minőségi tulajdonságait.

Ma egy pohár víz a kávé mellé jó modornak és a vendég iránti vendégszeretet jelének számít. Bár világszerte sok étterem és kávézó átvette ezt a szokást, még mindig vannak olyan helyek, ahol kifejezetten kérni kell, hogy a kávé mellé vizet is szolgáljanak fel.