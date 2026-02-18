Bizonyos kutyatápokban veszélyes mennyiségű nehézfémet találtak

A Clean Label Project szervezet által végzett nagyszabású kutatás, amely 79 népszerű kutyatáplálék-márkát vizsgált meg: az ember számára biztonságos termékekhez képest 12,7-szer több ólom, 5,7-szer több arzén, kétszer több kadmium és higany, valamint 24-szer több rákkeltő akrilamid volt bennük.

A problémát súlyosbítja, hogy a takarmányokat gyakran melléktermékekből – májból, vesékből és csontokból – állítják elő, ahol az állatok felhalmozzák a toxinokat, amelyeket aztán lisztté dolgoznak fel, tovább koncentrálva a káros anyagokat. A rizs és a gyökérzöldségek hozzáadása, amelyek felszívják a talajból az arzént, csak fokozza ezt a hatást.

Ugyanakkor rendkívül kevés tudományos adat áll rendelkezésre az ilyen szennyező anyagok hosszú távú hatásával kapcsolatban a kutyákra: úgy gondolják, hogy ők ellenállóbbak az embereknél, de ezt alátámasztó kutatások nincsenek.

A kutyák évekig ugyanazt a táplálékot eszik, ami krónikus ólom- és kadmium-felhalmozódás kockázatát jelenti a májban és a vesékben, és a rákos megbetegedések aránya náluk 10-szer magasabb, mint az embereknél. A szerzők nem hívnak fel pánikra, de azt javasolják, hogy váltsunk márkát, és ha lehetséges, adjunk friss vagy fagyasztott táplálékot az étrendhez, hogy csökkentsük a toxikus terhelést.

A változatosság marad az egyetlen védelem, amíg a háziállatok táplálékának szabályozása rendkívül gyenge marad - írja a Gismeteo.