Védi az ereket és a beleket
A szakértő szerint a hüvelyesek közé tartozik a bab, a borsó, a lencse, a szójabab és a csicseriborsó. Gazdagok összetett szénhidrátokban, növényi fehérjét, élelmi rostot és mikrotápanyagokat tartalmaznak. Ráadásul gyakorlatilag nem tartalmaznak telített zsírt. Ezért szerepelnek a hüvelyesek a különféle egészséges étrendekben.
Tanulmányok kimutatták, hogy ezen élelmiszerek rendszeres bevitele az étrendbe a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenésével jár. Továbbá fogyasztásuk segít csökkenteni a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás és bizonyos rákfajták kockázatát. Az orvos megjegyezte a bélflórára gyakorolt hatásukat is: a hüvelyesek fenntartják a mikrobiota egyensúlyát.
Sokan kerülik az ilyen ételeket, mivel aggódnak a puffadás és a fokozott gázképződés miatt. Az orvos szerint azonban a tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy ezek a tünetek átmenetiek. Ahogy a bélflóra alkalmazkodik, a puffadás alábbhagy és eltűnik.