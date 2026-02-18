2026. február 18., szerda

Előd

EUR 377.76 Ft
USD 319.16 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Védi az ereket és a beleket

Megfizethető termékek

MH
 2026. február 18. szerda. 10:39
Megosztás

A bab, a lencse és más hüvelyesek rendszeres fogyasztása csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és támogathatja a bélrendszer egészségét E. Belousov gasztroenterológus szerint, aki hangsúlyozta, hogy ezek az élelmiszerek a magas tápértéket a szervezetre gyakorolt ​​jótékony hatással ötvözik.

Védi az ereket és a beleket
Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/PEAKSTOCK/LDA

A szakértő szerint a hüvelyesek közé tartozik a bab, a borsó, a lencse, a szójabab és a csicseriborsó. Gazdagok összetett szénhidrátokban, növényi fehérjét, élelmi rostot és mikrotápanyagokat tartalmaznak. Ráadásul gyakorlatilag nem tartalmaznak telített zsírt. Ezért szerepelnek a hüvelyesek a különféle egészséges étrendekben.

Tanulmányok kimutatták, hogy ezen élelmiszerek rendszeres bevitele az étrendbe a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenésével jár. Továbbá fogyasztásuk segít csökkenteni a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás és bizonyos rákfajták kockázatát. Az orvos megjegyezte a bélflórára gyakorolt ​​hatásukat is: a hüvelyesek fenntartják a mikrobiota egyensúlyát.

Sokan kerülik az ilyen ételeket, mivel aggódnak a puffadás és a fokozott gázképződés miatt. Az orvos szerint azonban a tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy ezek a tünetek átmenetiek. Ahogy a bélflóra alkalmazkodik, a puffadás alábbhagy és eltűnik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink