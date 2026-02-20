Nem is gondolná, hogy a lakás egyik legszennyezettebb textíliája

Mivel sokan csak ritkán tisztítják ezeket a kilépőket, a fürdőszoba meleg és párás környezete ideális táptalajt nyújt a penész és a kellemetlen szagok kialakulásához. Ha azt szeretnéd, hogy a fürdőd ne csak esztétikailag legyen rendben, hanem valóban higiénikus és biztonságos is maradjon, akkor érdemes rendszeres figyelmet fordítanod a szőnyeg tisztítására.

A szövetből készült darabokat – legyenek pamutból vagy mikroszálas anyagból – heti rendszerességgel ajánlott mosni, míg a gumírozott hátú változatokat elegendő kéthetente, feltéve, hogy minden használat után megfelelően kiszáradnak.

A legtöbb háztartásban használt fürdőszobaszőnyegek jól szívják a nedvességet, ám ezzel együtt a szennyeződések is mélyen beülnek a szálak közé – írja a mindmegette.hu.

- A tisztítást mindig azzal érdemes kezdeni, hogy a kilépőt alaposan kirázod a szabadban, így megszabadulhatsz a felületére tapadt hajszálaktól, por- és koszrészecskéktől. Ha foltokat, sötétebb elszíneződéseket látsz rajta, célszerű még mosás előtt enyhe tisztítószerrel vagy folteltávolítóval előkezelni ezeket a területeket. A gépi mosást közepes hőfokon, 30–40°C között érdemes végezni, mivel ez hatékonyan tisztít, de nem teszi tönkre a szálakat.

- A mosószer kiválasztásánál érdemes folyékony változatot használni, hiszen ez könnyebben behatol az anyag belsejébe.

- Öblítő helyett használjon egy adag fehér ecetet a mosógép megfelelő rekeszébe – ez nemcsak a szagokat tünteti el, de természetes módon puhítja is az anyagot.

- A szárításnál figyeljen arra, hogy alacsony hőfokon tedd a gépbe, vagy terítsd ki a szőnyeget úgy, hogy teljesen kiszáradhasson, különben könnyen bepenészedhet a maradék nedvességtől.

a csúszásmentes, gumírozott hátú kilépőt

Ezek a típusok rendkívül érzékenyek a magas hőmérsékletre, ezért mindig langyos vagy hideg vízben mosd őket, 40°C alatti programmal. A szárítógép használatát ilyenkor érdemes mellőzni, mert a hő hatására a gumi megrepedhet, leválhat vagy felpöndörödhet, ami nemcsak esztétikai probléma, hanem csúszásveszélyt is jelent. A legjobb megoldás, ha a gumírozott kilépőt szobahőmérsékleten, természetes módon szárítod, például kiakasztod a levegőre úgy, hogy mindkét oldala jól szellőzhessen. Ha azt látod, hogy a gumiréteg elkezd morzsolódni vagy ragadóssá válik, ideje lecserélni a kilépőt, mert az már nem tölti be eredeti biztonsági szerepét.

a gumiból vagy PVC-ből készült szőnyegeket

Ezek jól tapadnak, és csúszásgátló funkciójuk miatt kifejezetten praktikusak. Folyamatosan nedvesek, hajlamosak a penészesedésre, ezért különösen fontos, hogy legalább hetente egyszer kézzel átmossuk őket. Egy lavór vagy kád langyos víz és egy kis mennyiségű mosószer tökéletesen megfelel a célnak. Egy puhább sörtéjű kefével érdemes végigdörzsölni a felületet, különösen a barázdált, érdes részeket, ahol könnyen megtapad a szappanmaradvány. A makacsabb szennyeződések és baktériumok eltávolításához az ecet-víz keveréke is hatékony megoldás lehet. Alapos öblítés után szárítsd ki teljesen a szőnyeget, lehetőleg napfényen – így megelőzhető a kellemetlen szagok kialakulása és a penész megjelenése is.