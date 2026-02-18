Ételek, amelyek csökkenthetik a rák kockázatát

Az életmód és az étrend csökkentheti a rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázatát, de egyetlen termék sem garantálhat teljes védelmet E. Alekseenko szakértő szerint.

Szerinte a táplálkozás kulcsszerepet játszik az egészség megőrzésében: megőrzéséhez való hozzájárulás több mint fele az étrendnek köszönhető. De nem korlátozódhatunk csak az ételekre. Fontos a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel, az orvosokkal való konzultáció, a testsúlyunk nyomon követése és a fizikai aktivitás fenntartása.

A szakember a bogyós gyümölcsöket, zöldségeket, gyümölcsleveket, valamint a kurkumát és a gyömbért nevezte meg azon élelmiszerek között, amelyek segíthetnek csökkenteni a rák kockázatát. Ezek az élelmiszerek természetes antioxidánsokat és más, a rák kockázatának csökkenésével összefüggésbe hozható vegyületeket tartalmaznak.

A szakértő hangsúlyozta, hogy tudományos szempontból a megelőzés alapja továbbra is a napi szokások. Ide tartozik a kiegyensúlyozott étrend, az egészséges testsúly fenntartása, a dohányzás és az alkohol elhagyása, a rendszeres testmozgás, a krónikus betegségek kezelése és a rendszeres orvosi ellenőrzések.

Alekseenko megjegyezte, hogy nincs univerzális „rákellenes” termék. Még a legegészségesebb étrend sem tudja teljesen megelőzni a betegséget, ezért az egészséghez való holisztikus megközelítés továbbra is kulcsfontosságú.