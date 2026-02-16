Ez az ártalmatlan szokás károsíthatja a mosógépét

Sok háztartásban a mosógép ajtaját mosás után résnyire nyitva hagyják, leggyakrabban a nedvesség felhalmozódásának és a penészesedésnek a megelőzése érdekében.

A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ez a látszólag ártalmatlan szokás számos más problémát okozhat, sőt a készülék megrongálódásához is vezethet.

Ha a mosógép ajtaját állandóan nyitva hagyják, a zsanérok további terhelésnek vannak kitéve, ami idővel eltérítésüket okozhatja. A legkisebb eltérítés is nehézségeket okozhat az ajtó bezárásában és kinyitásában, az ajtó rossz tömítésében, a zár problémáiban vagy a mosási ciklus során fellépő meghibásodásokban.

A szakértők különösen hangsúlyozzák, hogy a mosott ruhákat nem szabad a mosógép ajtajára akasztani száradni, mivel ez további terhelést jelent a zsanérokra és növeli a meghibásodás kockázatát.

Egyes szakértők szerint elfogadható, ha a mosási ciklus befejezése után azonnal nyitva hagyják az ajtót, de csak rövid ideig.

Ez lehetővé teszi a készülék lehűlését és megakadályozza a kondenzáció kialakulását a dob belsejében. Körülbelül egy óra múlva, vagy legkésőbb másnapra az ajtót be kell csukni és a következő mosásig zárva kell hagyni.



A nyitott ajtók hatása a mechanizmusokra

A modern mosógépek érzékeny érzékelőkkel vannak felszerelve, amelyek reagálnak a környezetükben bekövetkező változásokra. Ezek megrongálódása a mosási és szárítási ciklusok meghibásodásához, valamint megnövekedett energiafogyasztáshoz vezethet.

A készülék működőképességének megőrzése érdekében ajánlott rendszeresen tisztítani a belső teret, beleértve az alkalmi ecettel való öblítést vagy fertőtlenítést. Különös figyelmet kell fordítani az ajtó tömítéseire is, amelyeket rendszeresen meg kell törölni megfelelő tisztítószerrel.

Függetlenül attól, hogy nyitva vagy csukva hagyja-e a mosógép ajtaját, a szakértők egy dologban egyetértenek: a rendszeres karbantartás kulcsfontosságú a készülék hosszú élettartama szempontjából. Fontos, hogy a mosás után rövid ideig szellőztesse a mosógépet, de a kritikus alkatrészeket is rendszeresen tisztítsa és fertőtlenítse, hogy a mosógép optimális teljesítményt és megbízható működést biztosítson.

