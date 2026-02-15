Milyen betegségek esetén tilos a citromos víz fogyasztása?

A reggeli meleg víz citrommal fogyasztása erősíti az immunrendszert és segít a plusz kilóktól megszabadulni, de egyesek számára ez a szokás kockázatot jelenthet - mondta E. Solomatina táplálkozási szakértő a Channel Five- nak adott interjújában.

A szakember szerint ez a szer epehólyag-hajtó és vízhajtó hatású, ezért segíthet megelőzni a vese- és hasnyálmirigykövek kialakulását. Ráadásul ez az antioxidánsokban, káliumban és C-vitaminban gazdag ital segít fenntartani a szervezet sav-bázis egyensúlyát.

Az orvos azonban hangsúlyozta, hogy a citromos víz csak azokra van jótékony hatással, akiknek nincsenek mögöttes egészségügyi problémáik. A gyomor-bélrendszeri betegségekben vagy a refluxbetegségben szenvedőknek kerülniük kell a fogyasztását. Ez az ital a citrusfélékre érzékenyeknek sem ajánlott – összegezte az orvos.