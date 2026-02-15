Életmód
Milyen betegségek esetén tilos a citromos víz fogyasztása?
A reggeli citromosvíz fogyasztása nem ajánlott mindenkinek (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Science Photo Library/CPD/Science Phot/Cristina Pedrazzini
A szakember szerint ez a szer epehólyag-hajtó és vízhajtó hatású, ezért segíthet megelőzni a vese- és hasnyálmirigykövek kialakulását. Ráadásul ez az antioxidánsokban, káliumban és C-vitaminban gazdag ital segít fenntartani a szervezet sav-bázis egyensúlyát.
Az orvos azonban hangsúlyozta, hogy a citromos víz csak azokra van jótékony hatással, akiknek nincsenek mögöttes egészségügyi problémáik. A gyomor-bélrendszeri betegségekben vagy a refluxbetegségben szenvedőknek kerülniük kell a fogyasztását. Ez az ital a citrusfélékre érzékenyeknek sem ajánlott – összegezte az orvos.